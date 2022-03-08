"راجع وفالك طيب" تسوي خلافات مالية تزيد عن 24 مليون درهم خلال 2021

المصدر: وام

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تمكنت مبادرة " راجع وفالك طيب " التي أطلقتها القيادة العامة لشرطة عجمان بهدف تسوية الأمور المالية للمتعاملين الذين ترتبت عليهم مبالغ مالية كبيرة من تسوية خلافات مالية بقيمة 24 مليونا و192 ألف و455 درهماً على مستوى مراكز الشرطة في الإمارة.

وقال العقيد علي جبر الشامسي مدير إدارة مركز الشرطة الشاملة في شرطة عجمان إن المبادرة تحقق أهدافها بتسوية الخلافات المالية للمتعاملين المتعثرين مالياً الذين استجابوا لدعوة المبادرة للتوصل إلى اتفاق يتم من خلاله ضمان سداد المبالغ المالية لأصحابها.

وأشاد العقيد الشامسي بجهود القائمين على المبادرة لسعيهم الحثيث لتعزيز سعادة ورضا المتعاملين، وذلك من خلال ماحققته من إنجاز باهر منذ انطلاقها، حيث تمكنت المبادرة من تسوية التعثرات المالية خلال عام 2021 لعدد 758 متعاملاً من مواطنين ومقيمين، بمجموع مبالغ وصلت إلى 24 مليون و192 ألف و455 درهماً على مستوى مراكز الشرطة في الإمارة.

وأوضح أن الإقبال على المبادرة يتزايد يوماً بعد يوم من المتعاملين المتعثرين بسداد المبالغ المالية المتراكمة عليهم مثل إيجار المركبات والعقارات، للاتفاق على آلية سداد ترد الحق لأصحابه دون أن تثقل كاهلهم أو ترهقهم بالغرامات المالية الناجمة عن تأخر دفع المستحقات.

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