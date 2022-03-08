«طرق دبي» تطرح 90 رقماً مميزاً في مزادها العلني المقبل

المصدر: وام

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تطرح هيئة الطرق والمواصلات بدبي (90) رقماً "ثنائي وثلاثي ورباعي وخماسي" للوحات المركبات المميزة من الفئات (AA-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z) خلال مزادها العلني المقرر إقامته في 12 مارس الحالي بفندق الريتز كارلتون دبي.

وأبرز الأرقام المطروحة (AA90) و (M73).

وبدأ التسجيل في المزاد اليوم، ويمكن للراغبين بالاشتراك في المزاد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae) أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول ديرة والبرشاء مع العلم أن المقاعد ستكون محدودة وسَتُمنَحُ الأولوية للمشاركين في المزاد.

وسيخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5% وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع.

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