«الياه سات» تتعاون مع «إيدج» لتزويد مركبات «نمر» بحلول اتصالات فضائية

المصدر: أبوظبي - البيان

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أعلنت شركة الياه للاتصالات الفضائية «الياه سات» عن اتفاق ذراعها الحكومية «الياه سات للخدمات الحكومية» «YGS» مع شركة «نمر»، إحدى شركات مجموعة «إيدج»، الرائدة في إنتاج الآليات العسكرية لتزويد أنظمة المركبات الدفاعية التابعة لشركة «نمر» بحلول الاتصالات أثناء الحركة «COTM» الجاهزة للاستخدام.

وتم الإعلان عن الاتفاقية في معرض الدفاع العالمي الذي تستضيفه الرياض، وتعد امتداداً للشراكة التي صيغت بين الطرفين من خلال توقيع مذكرة تفاهم في معرض «آيدكس 2021» في أبوظبي العام الماضي.

وأتاحت المذكرة لكلا الطرفين تطوير مفهوم عام يظهر كيف يمكن لحلول الاتصالات أثناء الحركة «COTM» من «الياه سات» أن تعمل بكفاءة على الآليات العسكرية التابعة لشركة «نمر».

وستستفيد «الياه سات» من شبكة «نمر» وعلاقاتها الحالية مع حكومة المملكة العربية السعودية لتوسيع حضورها واستقطاب المزيد من العملاء. وفي المقابل، ستحظى «نمر» بفرصة توسيع سلسلة القيمة الخاصة بها وتوفير مركبات دفاعية متصلة لقاعدة عملائها من خلال شبكة اتصالات فضائية آمنة.

بدوره، قال عيسى الشامسي، المدير العام لوحدة الياه سات للخدمات الحكومية: «يسعدنا أن نحقق هذا الإنجاز مع شركة «نمر» عقب مذكرة التفاهم التي وقعناها معاً في عام 2021.

وقال أبري دو بليسيس، الرئيس التنفيذي لشركة نمر: «بصفتنا الشركة الرائدة في المنطقة في تصنيع المركبات المدرعة التي أثبتت كفاءتها في القتال، يسعدنا أن نعلن عن اتفاقيتنا مع مشغل خدمات الأقمار الصناعية الرائد في دولة الإمارات لدمج حلولهم الرائدة للاتصالات الفضائية في أحدث منصاتنا».

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