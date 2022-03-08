هيئة النقل في عجمان تعلن عن تنظيم عمليات النقل الدولي

المصدر: (عجمان - البيان)

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أعلنت هيئة النقل في عجمان عن تنظيم عمليات النقل الدولي بواسطة شركات النقل، وذلك تماشياً مع الغايات والأهداف الاستراتيجية للهيئة وتقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين وتوفير أقصى درجات الراحة لمستخدمي النقل الدولي، لما يمثله هذا القطاع من دور محوري في دعم عجلة التنمية الاقتصادية ورفع مستوى الخدمات المقدمة وتحقيق أقصى معايير الأمن والسلامة والراحة للمتعاملين.

وتهيب الهيئة بشركات النقل المتخصصة في النقل الدولي، بالإضافة إلى مكاتب الحج والعمرة إلى ضرورة مراجعة الهيئة للحصول على التصاريح اللازمة لنقل الركاب بالحافلات على الخطوط الدولية.

وأكد المهندس سامي علي الجلاف، المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بهيئة النقل في عجمان، أن الهدف من هذه الخدمة المقدمة لشركات النقل الدولي ومكاتب الحج والعمرة داخل وخارج الإمارة هو تعزيز أهمية النقل والمواصلات في الإمارة والارتقاء بها، وتعزيز الرقابة على خدمات النقل وضمان أفضل تجربة للركاب.

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