صقر غباش: المرأة الإماراتية ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة

المصدر: أبوظبي - البيان

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أكد معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أن المرأة الإماراتية تشكل ركيزة أساسية في مسيرة التنمية المستدامة، التي تشهدها الدولة، بفضل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وإيمانها بقدراتها وأهمية تمكينها وتعزيز دورها الفاعل في المجتمع، مما شجعها على الإبداع والريادة، وتحقيق إنجازات غير مسبوقة في المجالات كافة حتى باتت اليوم مصدر إلهام للمرأة في مختلف أنحاء العالم.

وقال معاليه بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، الذي تحتفل به دولة الإمارات والعالم تحت شعار «المساواة المبنية على النوع الاجتماعي اليوم من أجل غد مستدام»: يأتي اعترافاً بمساهمات النساء في جميع أنحاء العالم، اللائي يقودن مهمة التكيف مع تغير المناخ، والتخفيف من حدته، والاستجابة له لبناء مستقبل أكثر استدامة للجميع.

وأشار معاليه إلى أنه في ظل الدعم الكبير من قبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وأصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات من رعاية مسيرة تمكين المرأة الإماراتية أسهم في ترسيخ ريادتها وقيادتها إقليمياً وعالمياً.

تهانٍ وتبريكات

وأضاف: يشرفني أن أتقدم إلى مقام سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات» بعظيم التهاني والتبريكات بهذه المناسبة، فقد سطرت سموها مثالاً مشهوداً على مستوى العالم في الجهود الداعمة للمرأة وتعزيز دورها ومكانتها في المجتمع، ونجحت في ترسيخ دورها المهم دورها المهم في مسيرة التنمية الشاملة، التي تشهدها الإمارات، حتى أضحت نموذجاً يحتذى، وقدوة تهتدى بها المرأة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

بناء المواطن

وأكد معاليه رؤية القيادة الرشيدة في بناء المواطن دون تمييز بين الرجل والمرأة مثل الحاضنة الأساسية في توفير البيئة التشريعية، الداعمة لإنجازات وإبداعات المرأة الإماراتية، فقد أسهم المجلس الوطني الاتحادي في إقرار التشريعات وطرح مختلف القضايا وتبني التوصيات التي عملت على تمكين المرأة، للقيام بدورها في المساهمة في مسيرة البناء والتنمية، ما يؤهلها للنهوض بمسؤولياتها، إلى جانب الرجل في مختلف ميادين العمل الوطني.

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