مسؤولون: دور ريادي وحيوي للإماراتية في مسيرة التنمية الشاملة

المصدر: متابعة - البيان

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أكد مسؤولون في دبي الدور الريادي والحيوي للمرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الشاملة، لافتين إلى أن الدولة منحتها أهمية خاصة في خطط التمكين في المجالات كافة.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «يشكل اليوم العالمي للمرأة مناسبة سنوية لنستذكر باعتزاز ما حققته دولة الإمارات العربية المتحدة من إنجازات يُشار إليها بالبنان في ملف دعم وتمكين المرأة بجميع المجالات، والتي تأتي ثمرة الرؤية الاستشرافية للمغفور له، بإذن الله، الوالد المؤسس الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، والقيادة الرشيدة لسيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وسيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والرعاية السامية لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، لضمان مواصلة الدور الريادي والحيوي للمرأة الإماراتية في مسيرة التنمية الشاملة، وبناء مجتمع قوي ومتماسك قادر على مواكبة التغيرات المستجدة.

وفي هيئة كهرباء ومياه دبي، نعمل على توفير كافة مقومات الدعم للموظفات ليساهمن في صناعة المستقبل ودعم مسيرة تميز وريادة الهيئة عالمياً، انسجاماً مع أهداف مئوية الإمارات 2071 لجعل دولة الإمارات أفضل دول العالم في المجالات كافة».

تأكيد

من جهته، قال أحمد بن مسحار، الأمين العام لـ «اللجنة العليا للتشريعات»: «نحتفل مجدداً باليوم العالمي للمرأة تأكيداً على دورها ومساهماتها البارزة وإسهامها في المسيرة الإنسانية وتنمية المجتمعات.

ونستذكر في هذا اليوم مسيرة العمل النسائي المستمرة في دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة (أم الإمارات)، وجهودها المشهودة لتمكين بنات الإمارات وتعزيز دورهن استعداداً للخمسين عاماً المقبلة من عمر الدولة، والتي ستكون محطة مهمة للوصول بالدولة إلى موقع الصدارة العالمية. وبهذه المناسبة نتقدم بالتهنئة إلى نساء العالم أجمع ونخص بالذكر المرأة الإماراتية».

مساهمة

وقال فهد أحمد الرئيسي، المدير التنفيذي لورشة حكومة دبي: «نحتفي باليوم العالمي للمرأة هذا العام تأكيداً على دورها ومساهماتها العظيمة في المجتمع، ومساهمتها الفعالة في دفع مسيرة التنمية.

وفي هذا المقام، نقف باعتزاز وفخر أمام الإنجازات والنجاحات الكبيرة التي حققتها المرأة الإماراتية على المستويين المحلي والعالمي، حيث أصبحت مثالاً يحتذى لنساء العالم، وأظهرت عزيمة لا تلين وإصراراً لافتاً على تحقيق التميز، في ظل الدعم اللامحدود من القيادة الرشيدة لدولة الإمارات، لتتولى أرفع المناصب وتمثل الدولة خير تمثيل في المحافل الدولية».

فرص

بدوره، قال أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، إن مكانة المرأة كمربية أجيال وشريكة في التنمية الشاملة علامة بارزة في دولة الإمارات، كما أن ما ضمنته لها الدولة من مساواة عادلة في الحصول على فرص العمل والتعليم والتطور المهني والاجتماعي، يشكل معياراً على جودة التنمية الوطنية ودليلاً على شموليتها وصلابتها.

وأكد جلفار أن دولة الإمارات ومنذ إنشائها، منحت المرأة أهمية خاصة في خطط التمكين وفتحت أمامها المجال الواسع للعمل والتجارة والتعلم وخوض كافة المجالات بشكل مكافئ للرجل وبما يراعي احتياجاتها الاجتماعية ودورها في الأسرة.

بدورها، قالت هالة بدري، مدير عام هيئة الثقافة والفنون في دبي «دبي للثقافة»: «لقد أصبح اليوم العالمي للمرأة مناسبة لتسليط الضوء على إنجازاتها وجدارتها وحضورها المميز، انعكاساً لمبادرات تمكين المرأة التي تطلقها المنظمات الدولية والحكومات العالمية، بهدف الاستفادة من قدراتها وإمكاناتها.

وبفضل هذه الجهود أصبحت المرأة مكونّاً أساسياً في بناء الأوطان ومسيرة التنمية الشاملة. وفي هذه المناسبة، يسرنا أن نقدم بطاقة تهنئة لكل امرأة حول العالم، عرفاناً بدورها في شتى مناحي الحياة».

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