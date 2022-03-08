أمينة الطاير:الإمارات مكّنت المرأة حتى تبوأت الصدارة

المصدر: (دبي- البيان)

ت + ت - الحجم الطبيعي

أكدت الشيخة أمينة بنت حميد الطاير أن دولة الإمارات مكنت ودعمت المرأة حتى أضحت تتبوأ صدارة نساء العالم.

وقالت الشيخة أمينة بمناسبة الاحتفالات بيوم المرأة العالمي، الذي يصادف اليوم: «ونحن نحتفل بيوم المرأة العالمي لابد لنا أن نترحم على روح زايد الخير، طيب الله ثراه، وراشد الوفاء، رحمه الله، ومؤسسي اتحاد الشموخ، الذين بذلوا الغالي والنفيس من أجل تمكين المرأة الإماراتية، ومنحها حقوقها غير منقوصة، وعلى خطاهم الخضراء سارت مسيرة سفينة الخير لنصرة المرأة بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وأخيهما صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات دعماً وتعزيزاً وتمكيناً للمرأة الإماراتية حتى أضحت تتبوأ صدارة نساء العالم.

وأضافت: «لا بد لنا ونحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة أن نرفع أسمى آيات التهاني والتبريكات لمقام سمو «أم الإمارات» الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، لم تألُ جهداً، ووهبت جهود سموها لمجتمعها بكل شرائحه، وسعت منذ تأسيس دولة الاتحاد إلى رفع كافة فئاته ومنظوماته الاجتماعية والفكرية، بحيث يكون الالتقاء عاماً وشاملاً يغطي مساحة الدولة، وعلى كافة الأصعدة الثقافية والاجتماعية والتنموية والسياسية، وللمرأة في فكرها نصيب كبير، والتهنئة بمناسبة يوم المرأة العالمي موصول لأم الجود أم الإنسانية سمو الشيخة هند بنت مكتوم بن جمعة آل مكتوم حرم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، والتي تعد نموذجاً حضارياً، يحتذى به فهي أم الجود وأم الطفولة وأم الأسرة وأم العطاء المبدع خدمة للمرأة والطفولة والأمومة والتمكين والاستدامة».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز