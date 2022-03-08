محمد البواردي يبحث التعاون مع ضيوف معرض الدفاع الدولي بالرياض

المصدر: الرياض- وام

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ترأس معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع وفداً من كبار ضباط ومسؤولي وزارة الدفاع، لحضور النسخة الأولى من معرض الدفاع الدولي بالرياض، والذي انطلقت فعالياته، أمس، وتستمر أربعة أيام بتنظيم من الهيئة العامة للصناعات العسكرية السعودية.

وقام معاليه بجولة في المعرض زار خلالها الجناحين الإماراتي والسعودي، وتعرف على أحدث المعروضات من معدات عسكرية وأجهزة، كما التقى على هامش المعرض برابوو سوبيانتو وزير الدفاع الإندونيسي، وكانغ إين هو وزير إدارة برنامج الاستحواذ الدفاعي الكوري، بحضور عدد من كبار ضباط ومسؤولي الوزارة.

وأشاد معاليه بعلاقات التعاون القائمة بين دولة الإمارات وبلدانهم، فيما أشاد الضيوف بمعرض الدفاع الدولي ومستوى تنظيمه واستضافته عدداً كبيراً من المتخصصين والقادة العسكريين في ظل التوترات الإقليمية والدولية. وجرى خلال اللقاءات بحث علاقات التعاون وسبل تعزيزها للبلدان الضيوف خاصة في المجالات الدفاعية والعسكرية، وتم تبادل وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

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