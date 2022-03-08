40 مليوناً حملة رمضان لجمعية الإحسان الخيرية

المصدر: (عجمان - البيان)

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أعلنت جمعية الإحسان الخيرية عن حملتها الرمضانية، التي تطلقها سنوياً مع بداية شهر رمضان الكريم، والتي تستهدف تنفيذ حزمة مشروعات خيرية وإنسانية بقيمة 40 مليون درهم وفق أجندتها الاستراتيجية للمشروعات الخيرية، وتماشياً مع منهجها الثابت في بناء جسر متين بينها وبين جميع أفراد المجتمع، والذي سعت منذ نشأتها إلى تحقيقه بدعم الفئات المستحقة، ولتصب جميعها في خدمة المحتاجين وذوي الدخل المحدود، بالدعم والمساندة لرفع مستوياتهم المعيشة لديهم.

وأشارت إدارة الجمعية إلى أن المشروعات الإنسانية التي وضعتها ضمن أولوياتها في الحملة الرمضانية، تتمثل في الجانب الاجتماعي، كمشروع زكاة المال، الذي يدعم الغارمين، وتسديد متأخرات المساكن والمصروفات الدراسية والمتعثرين مادياً.

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