حاكم رأس الخيمة يستقبل سفير قيرغيزستان

المصدر: رأس الخيمة - وام

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استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد أمس عبداللطيف جمعة باييف سفير جمهورية قيرغيزستان لدى الدولة، الذي قدم للسلام على سموه، مع الوفد المرافق له.

ورحب صاحب السمو حاكم رأس الخيمة، بالسفير، وتبادل معه الأحاديث حول تعزيز علاقات التعاون المشترك بين البلدين الصديقين على مختلف الصعد.

إشادة

وأشاد سموه بمتانة علاقات الصداقة التي تربط دولة الإمارات وجمهورية قيرغيزستان.

من جانبه عبر عبد اللطيف جمعة باييف، عن بالغ شكره وتقديره لصاحب السمو حاكم رأس الخيمة على كرم الضيافة وحسن الاستقبال.

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