30 ألف درهم غرامة قطع «الأشجار البرية المحلية» لأغراض التجارة

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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دعت هيئة البيئة أبوظبي الجمهور إلى عدم قطع الأشجار البرية لاسيما أشجار السمر والغضا والغاف البرية الحية أو الميتة وتهديد نموها في موائلها الطبيعية بغرض استخدامها في التجارة، وحسب المخالفة رقم 46 تتراوح الغرامة ما بين 10 آلاف و30 ألف درهم، ويأتي ذلك في إطار سعي هيئة البيئة أبوظبي في المحافظة على النباتات البرية لما تتمتع به من العديد من الفوائد لدعم التنوع البيولوجي وجودة الحياة، ومنع التصحر وتدهور الأراضي.

أضرار

وأوضحت الهيئة أن الضرر البيئي الناتج عن القطع الجائر يؤدي إلى حدوث تدهور وتناقص في الغطاء النباتي الشجري، وفقدان أنواع نباتية مصنفة كمهددة ضمن القوائم الحمراء المحلية، هذا بالإضافة إلى فقدان العديد من الأنواع البرية التي تعتمد على هذه الأشجار كمأوى أو غذاء، وتدهور التربة وانجرافها.

وأشارت الهيئة أن أشجار السمر والغاف الطبيعي تعتبر من المكونات المهمة للتنوع البيولوجي النباتي في الدولة، وتم تصنيف هذين النوعين من ضمن الأنواع النباتية المهددة في إمارة أبوظبي، وقامت الهيئة بإعداد الخرائط التفصيلية لانتشار كل من الغاف والسمر في إمارة أبوظبي والتي تعد لأول مرة في الدولة، كما تم الانتهاء من توثيق الانتشار الموقعي لكافة أشجار الغاف والسمر ولكل شجرة منها باستخدام تحليل صور الأقمار الاصطناعية، وأطلقت هيئة البيئة - أبوظبي مشروعاً طموحاً ينفذ لأول مرة يهدف إلى إحصاء وترقيم الأشجار المحلية المعمرة والمهددة في البيئات والموائل الطبيعية المنتشرة على مساحة إمارة أبوظبي، وستقوم الهيئة بتنفيذ إجراءات ترقيم من خلال برنامج مزدوج يشمل إعطاء كل شجرة لوحة بيانات تعريفية تحمل أرقاماً متسلسلة مصنفة حسب نوع الشجرة بالإضافة إلى القيام بترقيم الأشجار إلكترونياً وتعريفها بأرقام ورموز متسلسلة مرتبطة بقواعد البيانات الجغرافية وهو ما ينفذ بهذا الشكل المتكامل لأول مرة على مستوى الدولة والمنطقة.

مسوحات

ومن خلال برامج المسوحات والتقييمات الدورية التي تجريها الهيئة تم رصد عدد 432 نوعاً من النباتات المحلية في الإمارة، وقد قامت الهيئة بتصنيفها حسب درجة التهديد لها وذلك حسب معايير الاتحاد الدولي لحماية الطبيعة، كما قامت الهيئة بزيادة مساحة المحميات ضمن شبكة زايد للمحميات الطبيعية التي تديرها لتغطية نطاقات انتشار الأنواع النباتية المهمة والمهددة لضمان حمايتها والتي تشمل 19 محمية طبيعية منها 13 محمية برية تمثل نسبة 17% من المساحة البرية للإمارة.

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