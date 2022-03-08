سعيد الطاير يفتتح معرض الشرق الأوسط للطاقة 2022 في دبي

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

تحت رعاية سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي، افتتح معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي رسمياً معرض الشرق الأوسط للطاقة 2022 دبي. وتستضيفه وزارة الطاقة والبنية التحتية في دولة الإمارات.

ومن المتوقع أن يستقطب الحدث الحضوري والأكثر شهرة وشمولاً في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لقطاع الطاقة والذي يقام هذه السنة تحت شعار «قيادة التحول في قطاع الطاقة»، حضور أكثر من 18000 مشارك خلال أيام المعرض الذي يمتد لثلاثة أيام على أرضية مركز دبي التجاري العالمي في الفترة الممتدة من 7 إلى 9 مارس الجاري.

مشاركات

ويشهد الحدث مشاركة أكثر من 500 شركة عارضة من 131 دولة وسيسلط المعرض الضوء على خمسة قطاعات رئيسية: النقل والتوزيع والحلول الذكية والطاقات المتجددة والنظيفة ومولدات النسخ الاحتياطي والطاقة الحرجة واستهلاك الطاقة وإدارتها، حيث سيوفر الحدث منصة مثالية لمعرفة المزيد حول بدائل وحلول الطاقة بما في ذلك حلول الرقمنة والطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة المائية من بين العديد من الأمور أخرى.

منصة مثالية

بهذه المناسبة قال عزان محمد، مدير معرض الشرق الأوسط للطاقة والمنتدى العالمي للطاقة والمرافق: «ستوفر دورة هذا العام من الحدث منصة مثالية لتأمين الاستقرار وتحديد الفرص الجديدة في قطاع الطاقة بالتزامن مع التغلب على التحديات الناجمة عن تفشي جائحة كوفيد 19 خلال العامين الماضيين، كما ستُعقد عدة جلسات نقاش رئيسية والتي سيكون لكل منها دور رئيسي في تحقيق أهداف أسواق الطاقة العالمية من أجل مستقبل مستدام».

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز