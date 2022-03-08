الإمارات عازمة على قيادة عملية إزالة الكربون

المصدر: دبي- البيان

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أكد المهندس يوسف آل علي، الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات العربية المتحدة، خلال الجلسة الافتتاحية لمنتدى الطاقة والمرافق العالمي، الذي يُعقد حضورياً خلال معرض الشرق الأوسط للطاقة 2022، التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم انتقال الطاقة، من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي باستثمارات تصل إلى 163 مليار دولار أمريكي لتنويع مصادر الطاقة في الدولة.

وأضاف الوكيل المساعد لقطاع الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل في وزارة الطاقة والبنية التحتية بدولة الإمارات: «تلتزم دولة الإمارات العربية المتحدة بدعم وقيادة التحول في قطاع الطاقة، من خلال الاستثمار المحلي والأجنبي لتحقيق طموحنا».

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