«اقتصادية عجمان» تطّلع على أفضل التجارب في مجال الابتكار

المصدر: (عجمان - البيان )

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبلت دائرة التنمية اقتصادية في عجمان متمثلة بفريق الابتكار واستشراف المستقبل فريق الابتكار للهيئة الاتحادية للهوية والجنسية لإمارة عجمان، بهدف الاطلاع على أفضل الممارسات في مجال الابتكار واستشراف المستقبل.

وتأتي هذه الزيارة في إطار التعاون والتنسيق المتبادل، للاطلاع على أفضل الممارسات والخبرات وفق أفضل المعايير العالمية المتقدمة في العديد من المجالات كاستشراف المستقبل، وكذلك الحرص على تعزيز التعاون المشترك وتطوير الشراكات تحقيقاً لرؤية وتطلعات الحكومة.

و قال سالم الغافري رئيس فريق الابتـكار واستشراف المستـقبل باقتصادية عجمان: إن جودة الحياة تعد من أولويات حكومتنا الرشيدة إيماناً منها بحق مجتمع دولة الإمارات في تلبية طموحاتهم وتطلعاتهم في الحاضر والمستقبل

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز