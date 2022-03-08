شرطة دبي تكرّم نجوم القيادة الآمنة للعام الـ4 على التوالي

المصدر: دبي - البيان

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شهد معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حفل تكريم «نجوم القيادة الآمنة»، من السائقين المثاليين الذين لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية، وهو البرنامج الأول من نوعه في شرطة دبي، الذي ينظّم للعام الرابع على التوالي، ويهدف إلى حث السائقين على الالتزام وبذل المزيد من الجهود للارتقاء بمستوى أدائهم.

حضر الحفل الذي أقيم في فندق «العنوان مونتجمري»، اللواء عبدالله علي الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، واللواء الدكتور محمد ناصر عبد الرزاق الرزوقي، مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، واللواء علي عتيق بن لاحج مدير الإدارة العامة لأمن المطارات، والعميد جمال سالم الجلاف مدير الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية وعدد من الضباط.

وقالت العقيد سميرة عبدالله آل علي، مديرة إدارة التأمينات في الإدارة العامة للنقل والإنقاذ، خلال كلمتها الافتتاحية للحفل، «تعد مبادرة نجوم القيادة الآمنة من المبادرات الهادفة إلى تحقيق أهداف شرطة دبي الاستراتيجية بشأن تعزيز السلامة المرورية، ونحن نحتفي ضمن مبادرة نجوم القيادة الآمنة بتكريم الإدارات العامة ومراكز الشرطة الحاصلين على المراكز الثلاثة الأولى في تخفيض نسبة حوادث المركبات لديهم، وكذلك نحتفي بتكريم نخبة من سائقي مركبات القوة المثاليين، وسائقي الوسائل البحرية المثاليين الذين لم يتركبوا حوادث ومخالفات».

وأضافت «إن مبادرة نجوم القيادة الآمنة استطاعت خفض الحوادث المرورية لمركبات القوة للأعوام 2018، 2019، 2020، 2021 على التوالي، وبنسبة 33 %، كما أسهمت في انخفاض متوسط زمن استجابة الشرطة لحالات الطوارئ المختلفة إلى 2.5 دقيقة ».

تكريم

وكرم معالي الفريق عبدالله خليفة المري، يرافقه اللواء الدكتور محمد ناصر الرزوقي، والعقيد سميرة آل علي، نجوم القيادة الآمنة من السائقين المثاليين الذين لم يرتكبوا حوادث أو مخالفات مرورية خلال الأعوام الثلاثة الماضية، والبالغ عددهم 27 سائقاً من مختلف الإدارات العامة ومراكز الشرطة، كما تم تكريم الثلاثة الأوائل من الإدارات العامة ومراكز الشرطة والمخافر عن فئة نسبة تخفيض الحوادث المرورية، وجاءت الإدارة العامة لأمن المطارات في المركز الأول، والإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية في المركز الثاني، والإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ في المركز الثالث.

وتم تكريم مراكز الشرطة التي انخفضت نسبة الحوادث المرورية لديها، فأحرز مركز شرطة حتا المركز الأول، ومركز شرطة بردبي على المركز الثاني، ومركز شرطة القصيص على المركز الثالث.

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