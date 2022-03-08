ورشة مركزية لتصنيع الأطراف الاصطناعية في مؤسسة زايد العليا

المصدر: (أبوظبي- وام)

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أعلنت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم عن بدء تشغيل ورشة العمل المركزية المتكاملة للأطراف الاصطناعية، وتقويم العظام الأولى من نوعها على مستوى الدولة بمقر مبنى ورش التأهيل المهني التابعة للمؤسسة بمنطقة الباهية في أبوظبي، تنفيذاً لاتفاق التعاون الذي وقعته مع شركة أو تي بي باورفيند الألمانية. تخدم الورشة سوق الإمارات العربية المتحدة، ودول مجلس التعاون الخليجي، وتدعم توظيف أصحاب الهمم حسب قدراتهم البدنية.

وقامت شركة باورفيند الشرق الأوسط وشركة أو تي بي بتوريد وتركيب أحدث آلة تفريز روبوتية للأطراف الصناعية بالورشة الجديدة في المساحة المتفق عليها بمركز المؤسسة بمنطقة الباهية لأغراض تنفيذ المشروع المشترك، وتم تركيب آلات ومعدات إنتاج أخرى.

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