شرطة عجمان تشارك بحملة للتوعية بالالتزام بمسارات سير المركبات

المصدر: (عجمان- البيان)

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شاركت القيادة العامة لشرطة عجمان في الحملة المرورية الموحدة، التي أطلقها مجلس المرور الاتحادي، لتعزيز التوعية بأهمية الالتزام بمسارات وخطوط سير المركبات، كما تحددها الطرق وعدم التجاوز من غير الأماكن المسموح بها، والالتزام التام بالسرعات المقررة، تحقيقاً لهدف وزارة الداخلية الاستراتيجي المتمثل بتعزيز أمن الطرق.

وصرح المقدم سيف عبد الله الفلاسي مدير إدارة المرور والدوريات بشرطة عجمان: إن تنفيذ شرطة عجمان للحملة جاء بهدف تعزيز وعي أفراد المجتمع ومستخدمي الطرق بالمخالفات المرورية والسلوكيات الخاطئة، التي يرتكبها بعض السائقين مثل الانحراف وتغيير المسار المفاجئ والتجاوزات غير القانونية، إضافة إلى تجاوز السرعات المحددة للطريق، ما قد يهدد أمن وسلامة مستخدمي الطريق، من خلال التسبب الحوادث المرورية.

التجاوز

وأشار مدير إدارة المرور والدوريات إلى أن قانون السير والمرور الاتحادي واللائحة التنفيذية له ينص على أن التجاوز بصورة خاطئة يفرض غرامة مالية مقدارها 600 درهم، و6 نقاط مرورية، فيما يعاقب السائق الذي يرتكب مخالفة عدم إفساح الطريق للمركبات، التي لها أفضلية الطريق القادمة من الخلف أو من الجهة اليسرى بغرامة مالية قدرها 400 درهم.

وأضاف المقدم الفلاسي: إن الحملة تشمل نشر التوعية المرورية عبر وسائل الإعلام المقروءة والمسموعة والمرئية، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

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