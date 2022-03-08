«تدوير» تحقق إنجازات نوعية في 2021

المصدر: أبوظبي- البيان

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حقق مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) إنجازات نوعية خلال عام 2021، ساهم من خلالها في الارتقاء بمستوى الخدمات المتنوعة التي يقدمها للمجتمع، وذلك بما ينسجم مع رؤيته الرامية إلى تطوير نظام مستدام لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة في إمارة أبوظبي.

شملت الإنجازات التي حققها مركز أبوظبي لإدارة النفايات تدوير مختلف المجالات المرتبطة بإدارة النفايات، بما فيها محطات نقل ومعالجة النفايات، وخفض الآفات الناقلة للأمراض، والجانب التوعوي، وتوقيع الاتفاقيات، والتحول الرقمي، وتعزيز سبل مراقبة قطاع النفايات، وإدارة الصحة والسلامة المهنية، واستمرارية الأعمال.

وبهذا الصدد قال معالي فلاح محمد الأحبابي رئيس مجلس إدارة مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير» «نفخر بالإنجازات الواعدة التي حققها المركز خلال العام الماضي 2021 والتي تعكس التزامه بتحقيق الجهود الوطنية الرامية إلى الحفاظ على الموارد الطبيعية وخلق مجتمع واعٍ يساهم في تقليل إنتاج النفايات وتحويلها إلى رافد اقتصادي لإمارة أبوظبي، مع مراعاة أعلى المعايير والممارسات الدولية».

تميز

ومن جانبه، أكد الدكتور سالم خلفان الكعبي مدير عام مركز أبوظبي لإدارة النفايات «تدوير»: أن الإنجازات والقفزات النوعية التي حققها المركز خلال العام الماضي، هي حصاد العمل الدؤوب والالتزام بتقديم خدمات متميزة لضمان الارتقاء بقطاعات العمل المختلفة وبما يحقق مساعي «تدوير» الرامية إلى بناء أنظمة متكاملة لإدارة النفايات ومكافحة آفات الصحة العامة وتقديم خدمات قيمة للمتعاملين والمجتمع.

3 محطات

شهدت إنجازات المركز العام الماضي 2021 بدء التشغيل التجاري لثلاث محطات لنقل ومعالجة النفايات الطبية والخطرة في أبوظبي، ومحطة معالجة الحيوانات النافقة في مدينتي أبوظبي والظفرة وفق أعلى المعايير العالمية والمحلية والتي تلبي تطلعات الإمارة نحو ضمان التخلص الآمن والسليم من جميع أنواع النفايات.

ونجح المركز خلال عام 2021 بمعالجة نحو 108 آلاف طن من النفايات الطبية والخطرة، ومعالجة نحو 8 آلاف طن من الحيوانات النافقة في الإمارة. كما نجح المركز بإنتاج نحو 2.7 مليون طن من الحصى المعاد تدويره من مخلفات الهدم والبناء، وإنتاج نحو 37 ألف طن من السماد العضوي من المخلفات الزراعية والحيوانية.

مناجم النفايات

عمل المركز العام الماضي على توفير عدد 9 مراكز جديدة لتجميع المواد القابلة لإعادة التدوير «مناجم النفايات»، ليصل عددها إلى 17 مركزاً على مستوى إمارة أبوظبي مدينة أبوظبي – منطقة البر الرئيسي- مدينة العين – منطقة الظفرة.

مكافحة الآفات

انخفضت الآفات الناقلة للأمراض بنسبة 56% خلال العام 2021، وذلك في إطار الجهود التي قام بها المركز لتوسعة أنشطته لمكافحة الآفات إذ قام بزيادة عدد مصائد البعوض الذكية بنحو 200 مصيدة ليصل إلى 640 مصيدة موزعة في إمارة أبوظبي، فيما بلغ إجمالي عدد طلبات مكافحة آفات الصحة العامة التي جرى التعامل معها نحو 103 آلاف و922 طلباً شملت خدمات مكافحة الآفات الناقلة للأمراض، والآفات المزعجة، والآفات الخطرة، والحيوانات السائبة، وقدرت الزيادة في أعداد الطلبات بنحو 25 ألف طلب مقارنة بعام 2020.

تداعيات

وصلت نسبة إنجاز «تدوير» للمشاريع والمبادرات الخاصة بمواجهة تداعيات كوفيد-19 إلى 80% وذلك وفق الخطة التنفيذية للمركز الذي نفذ 1200 عملية تفتيش على الإجراءات الاحترازية لكوفيد-19. كما شارك المركز في حملة التعقيم الوطنية من خلال تخصيص وتشغيل مركبات الرش الرذاذي، وذلك على مدار 227 يوماً، وبمشاركة 972 موظفاً يومياً، وبمعدل 10 ساعات عمل في اليوم الواحد، بما يقدر بنحو 1.7 مليون ساعة عمل خلال الحملة.

التحول الرقمي

قدم مركز أبوظبي لإدارة النفايات (تدوير) مجموعة من الخدمات الإلكترونية خلال العام الماضي شملت توفير جميع خدمات تدوير على المنصة الرقمية الموحدة (تم)، وتوفير خاصية الدخول باستخدام الهوية الرقمية، وربط عمليات الدفع مع بوابة الدفع «سداد أبوظبي» والربط مع دائرة الصحة -أبوظبي عبر خدمات الوثائق الرقمية، إضافة إلى توفير لوحة بيانات خفض إنتاج النفايات، ونسخة جديدة من نظام التراخيص والتعرفة.

مراقبة

رصد المركز خلال العام الماضي أكثر من 14 ألف حالة تفريغ عشوائي لمخلفات مياه الصرف الصحي، ونحو 25 ألف حالة لخروج مركبات نقل النفايات خارج حدود إمارة أبوظبي، وأكثر من 764 ألف حالة للدخول المصرح به للمحطات الرسمية.

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