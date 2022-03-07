الطقس المتوقع على الإمارات خلال الأيام المقبلة

المصدر: البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً مغبراً وغائماً جزئياً أحياناً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي، وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة، مع ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

وأوضح أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار والأتربة، وسرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفيما يلي بيان بأحوال الطقس خلال بقية الأيام الخمسة المقبلة:

الأربعاء

الطقس: مغبر وغائم جزئي أحياناً – وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي وقد يصاحبها سقوط أمطار خفيفة - ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

حالة البحر: خفيف إلى متوسط الموج في الخليج العربي وخفيف الموج في بحر عمان.

الخميس

الطقس: صحو إلى غائم جزئي – مغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

الجمعة

الطقس: حار وصحو بوجه عام - غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 15 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

السبت

الطقس: حار وصحو بوجه عام - غائم جزئي ومغبر أحياناً نهاراً على بعض المناطق.

الرياح: جنوبية شرقية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار، سرعتها من 10 إلى 20 تصل إلى 35 كم/س.

حالة البحر: خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز