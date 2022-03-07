محمد بن زايد يبعث رسالة خطية إلى الرئيس الإندونيسي

المصدر: وام

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بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رسالة خطية إلى فخامة جوكو ويدودو الرئيس الإندونيسي تتضمن دعوة فخامته لزيارة الدولة ليشهد توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية إندونيسيا.

سلم الرسالة معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة والبنية التحتية إلى فخامة جوكو ويدودو الرئيس الاندونيسي خلال استقبال معاليه بالقصر الرئاسي في مدينة بوقور وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها وفد الدولة برئاسة معاليه إلى جمهورية إندونيسيا.

رافق معالي سهيل المزروعي خلال الزيارة وفد من مجموعة G42 للذكاء الصناعي وموانئ أبوظبي وصندوق أبوظبي للنمو وشركة أبوظبي لطاقة المستقبل "مصدر" و عدد من المسؤولين في وزارة الطاقة والبنية التحتية والجهات ذات العلاقة.

ونقل معالي سهيل المزروعي خلال اللقاء تحيات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة إلى فخامة الرئيس الإندونيسي وتمنيات سموهم لفخامته ولشعبه مزيدا من التقدم والرقي.

من جانبه رحب فخامة الرئيس الإندونيسي بمعالي وزير الطاقة والبنية التحتية وحمله تحياته لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة .

وأكد معالي وزير الطاقة والبنية التحتية خلال اللقاء على عمق العلاقات الأخوية التي تربط البلدين الصديقين والشراكة الاستراتيجية التي تجمع بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا وحرص قيادة الدولة على تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة.

وشكر معالي سهيل المزروعي الجانب الإندونيسي على دعوة دولة الإمارات العربية المتحدة لحضور اجتماعات قمة مجموعة العشرين والتي سُتقام في جمهورية إندونيسيا خلال العام 2022.

من جانبه أشاد فخامة الرئيس الإندونيسي بالعلاقات المتميزة التي تجمع البلدين وبالتطور الذي وصلت إليه دولة الإمارات في الخمسين عاماً الماضية وأثنى على عمق العلاقات الثنائية بين البلدين وتطورها السريع في مختلف المجالات والقطاعات.

وأعرب فخامته عن تطلعه بأن تسهم هذه الزيارة في تعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات ..مثمناً الحرص على تمتين وتوطيد العلاقات بين الجانبين وما حققته من تطور ملحوظ.

رافق معالي وزير الطاقة والبنية التحتية خلال اللقاء سعادة عبدالله سالم الظاهري سفير الدولة لدى الجمهورية الإندونيسية ورابطة الآسيان وعدد من المسؤولين.

جدير بالذكر أن العلاقات الإماراتية الإندونيسية شهدت تطوراً كبيراً في الأعوام الماضية خاصة بعد زيارة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة في يوليو من عام 2019، ونتج عنها توقيع مذكرات تفاهم بقيمة 32 مليار دولار.

وتوالت الزيارات الرسمية للمسؤولين في البلدين بعد ذلك حيث عززت هذه الزيارات العلاقات الثنائية بين البلدين وترجمت الرغبة المشتركة من قيادتي البلدين في الارتقاء بالتعاون الإماراتي الإندونيسي لأعلى المستويات.

وتعمل عدد من الشركات الإماراتية حالياً على مشاريع واعدة من ضمنها مشروع محطة عائمة لتوليد الطاقة الشمسية تنفذها شركة مصدر ومشروع توريد الغاز البترولي المسال بين شركة أدنوك وشركة بيرتامينا.

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