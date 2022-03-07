«بيت الخير»: مناسبة للاحتفاء بإنجازات ابنة الإمارات

المصدر: دبي - البيان

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أكّدت «بيت الخير» أن يوم المرأة العالمي مناسبة للاحتفاء بابنة الإمارات، تعبيراً عن الاعتزاز بإنجازاتها، وتقديراً لدورها الفاعل ومساهمتها المتميزة في نهضة الدولة وتقدمها المستدام، فالمرأة الإماراتية شريك أساسي في النهضة الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات، وتمثّل مسيرتها واحدة من التجارب العربية الرائدة.

وقد دأبت «بيت الخير» على الاحتفال بيوم المرأة العالمي سنوياً، تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، الذي أكّد أن المرأة الإماراتية شريك أساسي في بناء ورفعة الوطن.

وعبّرت حليمة الظنحاني، مدير شؤون الأفرع، عن فخرها بتجربة «بيت الخير» المتميزة في مجال تمكين المرأة، وقالت: «تميزت الجمعية منذ البدايات بتمكين المرأة، حيث تحتل المرأة الآن نحو 57% من المواقع القيادية، و26% من الكوادر الخيرية، وتعتمد الجمعية في عملها بشكل أساسي على الباحثات الاجتماعيات، اللواتي يتولين تسجيل الحالات ودراستها، فأدركت»بيت الخير«مبكراً الدور المهم والأساسي للمرأة في العمل الخيري، حيث تكون هي الأقرب لفهم الحالات، كما أن للمرأة طبيعة خاصة في المجال الإنساني بشكل عام، لذلك نجحت الجمعية بضمها هذه النخبة من القيادات النسائية، لتنفيذ أهدافها، وتحقيق احتياجات الأسر المتعففة وكافة الحالات الأخرى التي تتبناها الجمعية، إضافة إلى التقدم بأفكار من شأنها تطوير عمل الجمعية».

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