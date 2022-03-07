انضمام أول ثلاث طبيبات بيطريات لـK9 في شرطة أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان

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انضمت ثلاث طبيبات بيطريات من الكوادر الوطنية للعمل في ادارة التفتيش الأمني K9 بشرطة أبوظبي وباشرن مهامهن في توفير الرعاية الصحية البيطرية للكلاب البوليسية وهن: الدكتورة ظبية القبيسي، والدكتورة دلال الكثيري والدكتورة فاطمة الشامسي.

وأكدت شرطة أبوظبي وتزامناً مع اليوم العالمي للمرأة اهتمامها بتشجيع العناصر النسائية الوطنية للعمل بمختلف قطاعاتها وتحفيزهن والاهتمام بأفكارهن وجهودهن للارتقاء بمسيرة العمل الشرطي والأمني.

وثمنت الدكتورة ظبية خليفة القبيسي طبيبة بيطرية في قسم الخدمات البيطرية بإدارة التفتيش الأمني K9 بشرطة أبوظبي دعم القيادة الرشيدة وحرصها على تمكين المرأة في مختلف المجالات وتشجيعها على الإبداع والتميز.

وأعربت عن تقديرها للقيادة العامة لشرطة أبوظبي واهتمامها بالعنصر النسائي في مختلف مجالات العمل موضحة أن الفرصة متاحة لتميز المرأة الإماراتية، وإبراز مهاراتها العالية في مجالات الطب البيطري ورعاية الكلاب البوليسية.

إنسانية

وأكدت أن مهنة الطب البيطري مهنة تمتزج فيها الرحمة والإنسانية وتتماشى مع طبيعة وفطرة المرأة في شغفها ومحبتها وعطفها لأن العطاء لا حدود له ولاسيما في هذا العطاء الجميل الذي لا ننتظر مقابلاً منه لأنه ينبع من صميم قلب المرأة.

وأشارت إلى تجربتها الواقعية في العمل ونجاحها وتميزها، موضحة أن حبها وصداقتها للحيوانات وارتباطها بالكثير منها هو ما دفعها للدخول في مهنة الطب البيطري، حيث تمارس مهامها في العناية بالكلاب البوليسية وفحصها وتقديم العلاجات اللازمة لها بعد التشخيص ومتابعة الحالة الصحية لها والاعتناء بها وتقديم العلاجات اللازمة لها.

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