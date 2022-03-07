محمد بن راشد: ألم يحن للعرب أن يتقاربوا

المصدر: البيان

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أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله أن «حياة العالم تمر بمتغيرات كبيرة،وموازين جديدة،وتحالفات صعبة،لن تكون الغلبة في النهاية إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة، متسائلاً سموه ألم يحن للعرب أن يتقاربوا حتى يكون لهم وزن.

وقال سموه عبر حسابه في تويتر : «علمتني الحياة العالم يمر بمتغيرات كبيرة .. وموازين جديدة .. وتحالفات صعبة..لن تكون الغلبة في النهاية إلا للأمم القوية الغنية المتقدمة .. ألم يحن للعرب أن يتقاربوا .. ويتعاونوا.. ويتفقوا ..حتى يكون لهم وزن .. ورأي .. ومكانة في التاريخ الجديد الذي يُصنع الآن..».

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