طرق دبي تطرح 90 رقماً مميزاً في مزاد علني 12 مارس

المصدر: دبي- البيان

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تطرح هيئة الطرق والمواصلات (90) رقماً ثنائياً وثلاثيأ ورباعياً وخماسياً للوحات المركبات المميزة من الفئات (AA-I-J-K-L-M-N-O-P-Q-R-S-T-U-V-W-X-Y-Z)، وأبرز هذه الأرقام سيكون الرقمان (AA90 ( و(M73 (في مزادها العلني (109).

وينظم المزاد يوم السبت 12 مارس الجاري في فندق الريتز كارلتون دبي الساعة 4:30 عصرا. وسيبدأ التسجيل في هذا المزاد العلني اليوم الاثنين 7 مارس الجاري.

كما يمكن للراغبين بالاشتراك في المزاد التسجيل من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة (www.rta.ae)، أو مراكز إسعاد المتعاملين في أم رمول، ديرة، والبرشاء، كما تجدر الإشارة إلى أن المقاعد ستكون محدودة وسَتُمنَحُ الأولوية للمشاركين في المزاد، وعليه يُفَضَّلُ التسجيل المسبق في المزاد، مع العلم أن التسجيل سيكون كذلك متاحا في قاعة المزاد ابتداء من الساعة 2:00 ظهرا.



وسيخضع بيع الأرقام لتطبيق ضريبة القيمة المضافة البالغة 5%، وتشترط عملية المشاركة في المزاد أن يكون للمتعامل ملف مروري في إمارة دبي، وإيداع شيك تأمين موجه للهيئة بمبلغ 25 ألف درهم، إضافة إلى 120 درهماً رسوم اشتراك غير قابلة للاسترجاع، وذلك في مراكز إسعاد المتعاملين المذكورة أعلاه.

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