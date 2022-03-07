اشتراطات تصريح التنقل الدولي لشركات الحج والعمرة في عجمان

المصدر: وام

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أهابت هيئة النقل في عجمان بمكاتب الحج والعمرة ضرورة مراجعتها للحصول على التصاريح اللازمة لنقل الركاب بالحافلات على الخطوط الدولية.

وتنظم الهيئة عمليات النقل الدولي بواسطة شركات النقل بهدف تقديم خدمة مميزة للمواطنين والمقيمين وتوفير أقصى درجات الراحة لمستخدمي مثل هذا النوع من النقل.

وقال المهندس سامي علي الجلاف المدير التنفيذي لمؤسسة المواصلات العامة والتراخيص بهيئة النقل في عجمان، إن الهدف من هذه الخدمة المقدمة لشركات النقل الدولي ومكاتب الحج والعمرة داخل وخارج الإمارة هو تعزيز أهمية النقل والمواصلات في الإمارة والارتقاء بمنظومته وتعزيز الرقابة بشكل مكثف على خدمات النقل وضمان أفضل تجربة للركاب.. وتسهيل عملية التنقل بين الدول بطرق آمنة والمحافظة على الأمن وسلامة الأفراد.

ويشمل تصريح التنقل الدولي المخصص لشركات النقل البري وشركات الحج والعمرة عددًا من الاشتراطات من أهمها، أن يكون تحميل الركاب فقط من المحطة الرئيسية التابعة لهيئة النقل والتي تقع على شارع الشيخ محمد بن زايد بالإضافة إلى كون الشركة العاملة حاصلة على نشاط ( نقل الركاب بالحافلات على الخطوط الدولية ).

ويمكن للشركات الحصول على الخدمة من خلال التقديم عبر الموقع ال‘لكتروني الخاص بالهيئة ta.gov.ae.

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