نهيان بن مبارك: الإمارات ودوقية لوكسمبورج ترتبطان بعلاقات راسخة تزداد وتطوراً

المصدر: وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

استقبل معالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش في قصره سعادة روبرت لاور سفير دوقية لوكسمبورغ لدى الدولة.

ورحب معاليه - في بداية اللقاء - بسفير دوقية لوكسمبورغ وهنأه بمناسبة استلام مهام عمله لدى الدولة وتمنى له التوفيق والنجاح وطيب الإقامة في الإمارات.

وجرى خلال اللقاء بحث سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة ودوقية لوكسمبورغ بما يخدم المصالح المشتركة.. وتبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وقال معالي الشيخ نهيان بن مبارك إن الإمارات ودوقية لوكسمبورج ترتبطان بعلاقات راسخة تزداد تطورا بدعم ورعاية من قيادتي البلدين الصديقين بما يحقق تطلعات شعبيهما إلى مزيد من النماء والتقدم والازدهار.

وأكد أن الإمارات بقيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وانطلاقا من مبادئها الراسخة في السلام والتسامح والتضامن الإنساني حريصة على تعزيز شراكتها الاستراتيجية مع دول العالم أجمع لا سيما دوقية لوكسمبورج الصديقة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين ويعود بالخير على شعبيهما.

من جانبه أكد سعادة الدكتور روبرت لاور حرص بلاده على تعزيز التعاون مع دولة الإمارات للوصول إلى شراكة استراتيجية شاملة في مختلف المجالات والقطاعات وذلك في ظل ما تتمتع به الإمارات من تطور وتقدم يحظى باحترام وتقدير العالم اجمع.

وأشاد سفير دوقية لوكسمبورغ بنجاح الإمارات في استضافة دول العالم في إكسبو 2020 دبي وتقديم نموذج عالمي استثنائي يجسد الامكانات والقدرات الكبيرة التي تتمتع بها الدولة والاحترافية والكفاءة العالية في استضافة أهم حدث ثقافي وحضاري على مستوى العالم.

وأكد اهتمام بلاده بالتعاون مع دولة الإمارات في مجالات نشر قيم التسامح والسلام والتضامن الإنساني من خلال طرح المبادرات العالمية المشتركة التي تعزز استدامة الأخوة الإنسانية منهاج حياة على مستوى العالم وبما يحقق الاستقرار والازدهار العالمي.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز