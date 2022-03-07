89 % من عقود الزواج وثّقها «المأذون الرقمي»

المصدر: رأس الخيمة – أحمد أبو الفتوح

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كشف المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة عن توثيق 1330 عقد زواج في عام 2021، كما بلغ إتمام العقود عبر خدمة المأذون الرقمي بمجموع 89% من إجمالي العقود التي تم تسجيلها في تلك الفترة، مؤكداً أن الخدمة تمثل نقلة نوعية لتقديم خدمة عقود الزواج، بما يتماشى مع استراتيجية محاكم رأس الخيمة للمعاملات اللاورقية والاعتماد على التكنولوجيا الحديثة في بناء منظومة متكاملة للعمل القضائي.

وأكد الخاطري لـ«البيان» أن خدمة تطبيق المأذون الرقمي أسهمت في تسريع وتيرة توثيق عقود الزواج وانخفاض عدد المترددين على مقر الدائرة، إذ تدعم الخدمة جهود التحويل الذكي لتقديم كل ما يتجاوز توقعات المتعاملين وتسهيل إتمام المعاملات، ترجمة للرؤية الثاقبة ولتوجيهات صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، وتوجيهات سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة رئيس مجلس القضاء.

وأشار إلى أن معدل استخدام خدمة المأذون الرقمي للعام الماضي استحوذ على نسبة 89% من عقود الزواج التي بلغ عددها 1330 عقدا في 2021، بمجموع 1181 عقد عبر تطبيق المأذون الرقمي، مقابل 124 عقد زواج ورقياً، و25 عقد زواج تم توثيقها عن بُعد.

تطبيق

وقال الخاطري: تأتي خدمة المأذون الرقمي أول تطبيق مبتكر من نوعه في العالم، نتيجة لتطوير خدمة توثيق عقود الزواج في محاكم رأس الخيمة من الشكل التقليدي إلى المأذون لجهاز رقمي، ما يتيح توثيق عقد الزواج وإرفاق المستندات المطلوبة بما في ذلك التوقيع الإلكتروني لولي الأمر والشهود وأخذ البصمة باستخدام التطبيق الذي يمكن استخدامه من أي موقع، ومن دون الحاجة لحضور الزوج أو أقاربه لمقر المحاكم، واختصار مدة إنجاز خدمة العقود إلى 15 دقيقة، وخفض تكاليف تقديم الخدمة.

توثيق

وأضاف: بلغ عدد عقود الزواج التي تم توثيقها في عام 2021 بين المواطنين والمواطنات 789 عقد زواج ما شكّل النسبة الأكبر بين عقود الزواج الأخرى بنسبة 59%، وبلغ مجموع عقود الزواج بين مقيم ومقيمة 351 عقداً، و190 عقداً بين مواطن ومقيمة، ومقيم ومواطنة، مشيراً إلى أن الشريحة العمرية بين 22 و30 عاماً حظيت بأعلى نسبة من حالات الزواج، كما شهد شهر يناير أعلى معدل في تسجيل عقود الزواج بمجموع 156 عقد زواج، يليه شهر مارس بمجموع 142 عقداً، ثم شهر فبراير 133 عقداً.

وكشف الخاطري، عن أن الخدمات التي قدمها قسم عقود الزواج العام الماضي بلغت 6140 خدمة شملت الاستفسارات عبر برنامج واتساب والاتصال الهاتفي وحضورياً لمراكز الخدمة، وخدمة إقرارات الزواج، وخدمات توثيق عقود الزواج.

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