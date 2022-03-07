تعاون بين «الاتحادية للموارد البشرية» و«سيرت نيكسس»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، أخيراً، مذكرة تفاهم مع شركة «سيرت نيكسس»، وهي هيئة تصديق عالمية توفر شهادات محايدة في التكنولوجيا الناشئة، واعتمادات لمحترفي الأعمال والبيانات والتطوير وتكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني. وبموجب المذكرة انضمت «سيرت» لقائمة شركاء التدريب الإلكتروني المعتمدين في الحكومة الاتحادية، تحت مظلة بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية (المورد). وتم توقيع المذكرة افتراضياً، حيث مثل الهيئة مديرها العام بالإنابة ليلى عبيد السويدي، في حين مثل «سيرت نيكسس» التي تتخذ من الولايات المتحدة الأمريكية مقراً لها رئيسها جيف فيليس.

وأكدت مريم الزرعوني مدير إدارة تخطيط الموارد البشرية الحكومية في الهيئة أن انضمام شركة «سيرت نيكسس» العالمية إلى مبادرة بوابة التعلم الإلكتروني في الحكومة الاتحادية (المورد) يشكل إضافة نوعية للمبادرة التي أطلقتها الهيئة في العام 2019، بهدف تطوير موظفي الحكومة الاتحادية وتعزيز قدراتهم، عبر توفير تدريب إلكتروني موثوق الجودة لهم، مقدم من قبل مؤسسات وشركات عالمية معتمدة في مجال التدريب والتطوير.

تعاون

وعبر جيف فيليس رئيس شركة «سيرت نيكسس» عن سعادته بالتعاون مع الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، وانضمام الشركة لقائمة مزودي خدمات التدريب الإلكتروني المعتمدين في الحكومة الاتحادية، حيث تتمثل مهمة «سيرت نيكسس» في إغلاق فجوة المهارات العالمية الناشئة في مجال التكنولوجيا وتزويد الأفراد بمسارات تمكنهم من الحصول على وظائف في الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وأخلاقيات البيانات وإنترنت الأشياء والأمن السيبراني.

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