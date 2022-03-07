«إيدج» تطلق نظامين جديدين للأمن الداخلي في معرض الدفاع العالمي بالرياض

المصدر: الرياض- البيان

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كشفت «سيجنال» الشركة المتخصصة في تطوير حلول مرنة وموثوقة قابلة للتكيف في قطاع الحرب الإلكترونية والاستخبارات، والتابعة لمجموعة «إيدج»، أمس، إطلاق نظامين جديدين ومتطورين للأمن الداخلي، خلال معرض الدفاع العالمي، الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض، ويستمر حتى 9 مارس الجاري.

وأطلقت «سيجنال» نظام «آكتيف سيل»، وهو نظام تحليل تكتيكي للشبكات الخليوية، ونظام «واي فايندر»، وهو منتج متطور للتصدي للإرهاب لصالح هيئات إنفاذ القانون وحماية الأمن الداخلي.

ويضمن المنتجان الجديدان أعلى مستويات الحماية والوعي بالظروف المحيطة والتفوق المعلوماتي في بيئات عالية التعقيد، في ظل إيلاء الحكومات حول العالم الأولوية لحماية حدودها.

حلول

وقال وليد المسماري، نائب رئيس إدارة البرامج في قطاع الحرب الإلكترونية والاستخبارات في إيدج: «يسعدنا أن نطلق أحدث حلولنا الاستخباراتية المتقدمة والمتكاملة في الأسواق، وتحتل إيدج وشركة سيجنال التابعة لها مكانة رائدة في مساعدة العملاء على توسعة خياراتهم في عالم سريع التغير وذلك عبر التعاون معهم لإدارة المعلومات المعقدة ومتطلبات الأمن والأداء، ويعكس النظامان الجديدان قدراتنا والتزامنا بتطوير التقنيات والحلول محلياً، لضمان أمن مجتمعاتنا وطواقمنا».

ويعد «آكتيف سيل» نظام راديو معرفاً برمجياً لمراقبة وتحليل الشبكات الخليوية، ليوفر إمكانات الكشف والمراقبة وتحديد الموقع عبر تقنيات شبكات الجيل الثاني والثالث والرابع.

ويتيح النموذج- سهل التشغيل- للمستخدمين النهائيين إمكانية إجراء تحليل جنائي للشبكات الخليوية في البيئات الحضرية والريفية، ويمكنه الحصول على بيانات مشغل الشبكة من الهاتف المحمول لشخص مفقود، ما يوفر ميزة قيمة أثناء مهام البحث والإنقاذ.

ويعتبر «واي فايندر» منتجاً تكتيكياً متطوراً يساعد على الوعي بالظروف المحيطة، وتم تصميمه بالتعاون مع وحدات الشرطة لتوفير حل قوي وسهل الاستعمال لهيئات إنفاذ القانون.ويتيح المنتج المتكامل مجموعة واسعة من الميزات، التي تسمح لقوات الشرطة وخدمات الأمن بمراقبة شبكات الواي فاي سراً، ما يجعله أداة مهمة في مكافحة الجرائم المنظمة والإرهاب.يذكر أن «سيجنال» جزء من قطاع الحرب الإلكترونية والاستخبارات التابع لمجموعة إيدج، شركة التكنولوجيا المتقدمة، التي تصنف بين أكبر 25 مورداً عسكرياً في العالم.

آلية إسعافية

إلى ذلك، عرضت شركة الجسور التابعة لمجموعة إيدج المتخصصة في تصنيع الآليات المدرعة نوعاً جديداً من آليات ربدان 8x8 القتالية المدرعة، وهي آلية ربدان الإسعافية، وذلك خلال اليوم الأول من معرض الدفاع العالمي، الذي يقام في العاصمة السعودية الرياض.وصُمم هذا النوع الجديد من هذه الآليات، بهدف توفير إمكانية التنقل في الطرق الوعرة ومقاومة الألغام والحماية من الكمائن للأطباء العسكريين، خلال المهام الإسعافية في بيئات عالية المخاطر.

وقال الدكتور جاسم الزعابي، الرئيس التنفيذي بالإنابة لشركة الجسور: «تضم آلية ربدان الإسعافية أفضل قدرات التنقل على الطرق الوعرة مع نظام لحماية الطواقم وإنقاذ الأرواح، بهدف توفير خدمات العناية الطبية العاجلة في بيئات وعرة جداً على عربات الإسعاف الاعتيادية، وتتصف هذه الآلية الجديدة مثل نظيرتها «ربدان 8x8»، بتصميمها المبتكر الذي يحمي الركاب خلال العمليات المنفذة في بيئات وظروف عالية المخاطر».

وأضاف: «تحتوي الآلية الإسعافية الجديدة على مواصفات شبيهة جداً بمنصة «ربدان 8x8» وتساعد العملاء على توفير التكاليف، وتلبي متطلبات الحروب المعاصرة، وتساهم في تعزيز القيمة لجميع المتطلبات التشغيلية».

تتمتع آلية ربدان 8x8 الإسعافية بقدرات إخلاء عاجلة مع إمكانية حماية المرضى والطواقم الطبية ضد نيران العدو والعبوات الناسفة وغيرها من التهديدات أثناء المعارك، وتحتوي على حزمة طاقة ممتازة، ما يعني أنها قادرة على مواكبة التشكيلات الأمامية حتى في أقسى التضاريس.

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