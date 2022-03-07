10 ملايين درهم من «الأنصاري للصرافة» لصندوق الفرج

المصدر: أبوظبي - البيان

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قدمت شركة «الأنصاري للصرافة» وفق مذكرة تفاهم مع «صندوق الفرج» التابع لوزارة الداخلية تبرعاً بمبلغ 10 ملايين درهم لمصلحة الصندوق على مدار العام الجاري 2022، دعماً لأنشطته الخيرية والإنسانية في مساعدة النزلاء على ذمة قضايا مالية ومدنية في المؤسسات العقابية والإصلاحية في الدولة.

وبموجب هذه المبادرة الإنسانية ستسهم «الأنصاري للصرافة» في سداد ديون المتعثّرين من نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في قضايا مدنية، وتخفيف أعبائهم المالية، ومد يد العون لأُسرهم وعائلاتهم. وتأتي هذه الخطوة تماشياً مع التزام الشركة مسؤولياتها المجتمعية المؤسسية، وحرصها على تعزيز روح التراحُم والتكافل المُجتمعي.

وتم في الشهرين الماضيين كمرحلة أولى من تنفيذ المذكرة سداد (2,300,000) مليونين وثلاثمئة ألف درهم من ضمن تبرع شركة الأنصاري أسهمت في الإفراج عن 69 نزيلاً من المؤسسات العقابية والإصلاحية كافة بالدولة.

وأكد خليل داوود بدران رئيس مجلس صندوق الفرج التابع لوزارة الداخلية أهمية تعزيز الشراكات المجتمعية بين المؤسسات والهيئات العاملة في الدولة في القطاعين العام والخاص في سبيل تعزيز جودة الحياة للمجتمع الإماراتي.

جهود

من جانبه، قال محمد علي الأنصاري، رئيس مجلس إدارة شركة الأنصاري للصرافة: يسرنا إطلاق هذه المبادرة الخيرية مع اقتراب الشهر الفضيل، لنسهم في الإفراج عن أكبر عدد ممكن من نزلاء المؤسسات العقابية المتعثرين مالياً، وتخفيف معاناة ذويهم، بالتعاون مع صندوق الفرج دعماً لمساعيه الإنسانية.

ونؤمن في «الأنصاري للصرافة» بأهمية تضافر الجهود مع الصندوق، إذ تجمعنا رؤيةٌ مشتركة لإحداث تغيير إيجابي ملموس في حياة النزلاء وأُسرهم، تجسيداً لقيم العطاء والرحمة التي تشكل سماتٍ لمجتمعنا.

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