«تحقيق أمنية» ترسم البسمة على شفاه 9 أطفال

المصدر: (الفجيرة - البيان)

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أسعدت مؤسسة «تحقيق أمنية» قلوب 9 أطفال بتحقيق أمنياتهم، وذلك بالتعاون مع معرض «بلاتفورم 09» الذي يُقام بنسخته الثامنة في إمارة الفجيرة تحت رعاية الشيخة الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي.وشهد حفل تحقيق الأمنيات حمدان الكعبي، عضو مجلس أمناء مؤسسة «تحقيق أمنية»، والمهندسة عزة بنت سليمان، الأمين العام المساعد للشؤون الإدارية والمالية للجنة الأولمبية الوطنية، وعائلات الأطفال وفريق عمل المؤسسة إضافة إلى القائمين على معرض «بلاتفورم 09».

وعبرت الشيخة شمسة بنت حمد بن محمد الشرقي عن سعادتها باستضافة هذه الفعالية في معرض «بلاتفورم 09»، وثمنت جهود الشيخة شيخة بنت سيف بن محمد آل نهيان في الأعمال الإنسانية والخيرية، وقالت: «من المهم أن نحتفل بالنساء الرائدات في الأعمال الخيرية ودورهن البارز في دعم المجتمع ومساعدة الآخرين، لنشر ثقافة الأعمال الخيرية والإنسانية من دولة الإمارات إلى جميع العالم».

وأشاد حمدان الكعبي بجهود القائمين على معرض «بلاتفورم 09» واستضافتهم لفعالية المؤسسة الإنسانية النبيلة الرامية إلى تحقيق أمنيات الأطفال المُصابين بأمراض خطيرة تُهدّد حياتهم. كما ثمّن الكعبي حرص القائمين على معرض «بلاتفورم 09» لإفراد جناح خاصّ بمؤسسة «تحقيق أمنية» داخل المعرض بهدف التعريف بأهداف ورسالة المؤسسة، ونشر الوعي حول أعمالها، أنشطتها ومبادراتها.

وقال الكعبي: «يُسعدنا اليوم أن نحقّق أمنيات 9 أطفال في الحصول على أحدث الأجهزة الإلكترونية في معرض بلاتفورم 09 الذي يُعدّ رائداً في مجال نشر ثقافة ريادة الأعمال».

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