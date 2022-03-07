«بلادنا أمانة» يستعرض خدمات ترخيص السائقين بأبوظبي

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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استعرضت شرطة أبوظبي في الحلقة التاسعة من برنامج «بلادنا أمانة» عبر أثير إذاعة أبوظبي FM، خدمات مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية والمقدمة للجمهور.

وقال المقدم الدكتور حمدان جمعة المطروشي نائب مدير إدارة ترخيص المركبات، إنه تم تحويل الخدمات بنسبة 90 في المائة إلى إلكترونية ويمكن التسجيل بعد الحصول على رخصة قيادة واستيفاء الشروط عن طريق الموقع الإلكتروني والتطبيق الذكي لشرطة أبوظبي أو مراكز الخدمة وتوفر خدمة تسجيل المركبات في وكالات السيارات.

وأضاف أنه بالإمكان تسجيل المقطورات بجميع مراكز الخدمة في أبوظبي بعد طباعة رقم قاعدة واجتياز الفحص الفني ومنح السائق لوحة للمقطورة.

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