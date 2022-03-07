إطلاق مجلس شباب شرطة أبوظبي بدورته الثالثة

المصدر: (أبوظبي - البيان)

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أطلقت شرطة أبوظبي مجلس شباب شرطة أبوظبي «رواد أمن المستقبل» بدورته الثالثة، والذي يهدف إلى تمكين الشباب من المساهمة في تحديد متطلبات تطوير العمل الشرطي والمجتمعي بما يتفق وتوجهات إمارة أبوظبي والخطط الاستراتيجية للقيادة العامة لشرطة أبوظبي والمؤسسة الاتحادية للشباب.

وأكد اللواء سالم شاهين النعيمي، مدير قطاع الموارد البشرية بشرطة أبوظبي، أن مجلس شباب شرطة أبوظبي يأتي في إطار سعي القيادة لترجمة تطلعات وتوجهات واهتمام قيادتنا الرشيدة بقطاع الشباب، والذين يعتبرون رواد التطوير والتنمية، وبناة المستقبل، وهو ما تسعى إليه حكومتنا الرشيدة من أجل تسخير كل الإمكانيات والموارد لتمكين الشباب من المشاركة الفعالة وطرح أفكارهم ومبادراتهم الهادفة إلى تطوير آليات العمل الأمني وتعزيز الأمن والاستقرار.

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