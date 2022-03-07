صقر غباش ورئيس مجلس الشيوخ البوليفي يبحثان تعزيز العلاقات

المصدر: الرباط - البيان

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التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي أندرونيكو رودريغيز ليدزما رئيس مجلس الشيوخ في جمهورية بوليفيا،على هامش المشاركة في أعمال المؤتمر الحادي عشر لرابطة مجالس الشيوخ والشورى، والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، الذي عقد في المملكة المغربية بمدينة الرباط.

علاقات

وأعرب معالي صقر غباش عن حرص دولة الإمارات على بناء علاقات تعاون وصداقة مع جميع دول أمريكا اللاتينية، مؤكداً عمق العلاقات المتنامية، التي تجمع بين الإمارات وبوليفيا والحرص المستمر على تعزيزها وتنميتها في المجالات كافة، بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين والشعبين الصديقين.

وأكد أندرونيكو رودريغيز ليدزما أهمية تعزيز العلاقات بين الإمارات وبوليفيا، خاصة ما يتعلق بالجانب الاقتصادي، لا سيما أن دولة الإمارات تعتبر من الدولة المتطورة اقتصادياً على الصعيد الدولي. ووجه دعوة لمعالي صقر غباش لزيارة بوليفيا، لما للزيارات البرلمانية من دور مهم في تعزيز العلاقات القائمة بين البلدين الصديقين في مختلف المجالات، عبر مناقشة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك خاصة تعزيز التعاون البرلماني المشترك.

تنسيق

جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها، إلى جانب بحث عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، شملت تطوير وتفعيل الدبلوماسية البرلمانية بين الجانبين، بما يعزز التعاون والتنسيق القائم بين دولة الإمارات وجمهورية بوليفيا، في ظل حرص قيادتي وحكومتي البلدين على تطوير مختلف أوجه العلاقات بين البلدين.

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