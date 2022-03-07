الجواز الإماراتي يوسع إعفاءات التأشيرة إلى 163 دولة

المصدر: أبو ظبي ـ مصطفى خليفة

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وسّع جواز السفر الإماراتي نطاق إعفاءاته من التأشيرة المسبقة إلى 163 نقطة، ليعزز صدارته منفردا في المركز الأول عالميا كأقوى جواز سفر في العالم، وذلك وفق آخر تحديث لمؤشر «باسبورت إندكس» التابع لشركة آرتون كابيتال للاستشارات المالية العالمية.

ويُمكّن الجواز الإماراتي حامله حاليا من دخول 110 دول حول العالم من دون تأشيرة مسبقة، إضافة إلى 53 دولة يمكن الحصول على تأشيراتها لدى الوصول أو عبر الانترنت، لتبق 35 دول فقط تحتاج إلى تأشيرة.

ووفقا للمؤشر العالمي تحتل ثلاثة جوازات دول أوروبية (السويد، فلندا، إيطاليا) المركز الثاني، حيث تسمح جوازات سفرها دخول 159 دولة (115 دولة بدون تأشيرة و44 دولة لدى الوصول أو عبر الإنترنت)، وتأتي جوازات 9 دول أخرى في المركز الثالث عالميا من حيث القوة وهي: المانيا، هولندا، الدنمارك، النمسا، لكسمبورج، فرنسا، سويسرا، كوريا الجنوبية، نيوزلندا، حيث تسمح جوازات سفرها دخول 158 دولة (114 دون تأشيرة مسبقة و44 دولة أخرى لدى الوصول أو عبر الإنترنت).

وبحسب مؤشر «باسبورت إندكس» تحتل كل من بلجيكا واسبانيا والبرتغال والنرويج وبولندا والولايات المتحدة الأمريكية، المركز الرابع ضمن قائمة أقوى جوازات السفر في العالم بدخول 157 دولة (113 دولة بدون تأشيرة مسبقة و44 دولة لدى الوصول أو عبر الانترنت)، فيما تستقر جوازات 7 دول أخرى في المركز الخامس من حيث القوة بدخول 156 دولة بدون تأشيرة وهي سنغافورة، مالطة، جمهورية التشيك، المجر، المملكة المتحدة، أيرلندا، استراليا.

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