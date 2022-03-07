«كهرباء دبي» تمكّن المرأة بقطاعاتها الإنتاجية والتشغيلية

المصدر: دبي- البيان

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عززت هيئة كهرباء ومياه دبي من دورها في تمكين المرأة، من خلال إشراكها في القطاعات الإنتاجية والتشغيلية وعمليات صنع القرار.

وتسجل موظفات الهيئة حضوراً فاعلاً ومتميزاً في مسيرة تميزها وتطورها، ويشكلن إضافة نوعية لجهود الهيئة الرامية إلى ترسيخ قواعد نهضة الإمارات وإمارة دبي.

وأعرب معالي سعيد الطاير العضو المنتدب الرئيس التنفيذي للهيئة عن فخره بالإنجازات، التي تحققها موظفات الهيئة.

قوى عاملة

ووصل عدد موظفات الهيئة إلى 1961 موظفة يعملن في جميع إداراتها، بينهن 737 موظفة في القطاع الهندسي والفني، و364 موظفة بمناصب قيادية، فيما تشكل النساء الإماراتيات نسبة 81.8% من إجمالي القوى النسائية العاملة في الهيئة، في حين تبلغ نسبة النساء الإماراتيات في مركز البحوث والتطوير 50 % حاصلات على مؤهلات عليا في المجالات العلمية والهندسية.

ومن بين النماذج النسائية المتميزة في الهيئة خولة المهيري، التي أصبحت أول امرأة تتولى منصب النائب التنفيذي للرئيس في تاريخ الهيئة، بفضل كفاءتها وخبراتها الممتدة في مجالات متنوعة، وتشغل حالياً منصب النائب التنفيذي للرئيس لقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي، وهي خريجة برنامج «القيادات المؤثرة» في مركز محمد بن راشد لإعداد القادة.

وقالت خولة المهيري: «تعتبر الجوائز التي تحصدها موظفات الهيئة إثباتاً جديداً على جدارتهن، وأنهن أهل للمسؤولية، وعلى قدر كبير من الكفاءة».

تطوير

من جهتها، قالت الدكتورة عائشة النعيمي مديرة إدارة مركز الابتكار التابع للهيئة: «كنت أول إماراتية تحصل على درجة الدكتوراه في تقنيات النانو لتطوير الخلايا الشمسية، وأول إماراتية تصنع خلايا السيليكون البلورية في الغرف النظيفة».

وقالت عائشة محمد الرميثي نائب مدير - النظام البيئي للابتكار في الهيئة: «أعمل على دعم مركز الابتكار والقيام بدور رائد في إنتاج مفاهيم مبتكرة حول تقنيات الطاقة النظيفة».

وأوضحت المهندسة صالحة علي الديسي مدير أول التطوير والدعم الفني في قطاع تخطيط الكهرباء والمياه بالهيئة: «تلقيت دعماً كبيراً خلال مسيرة عملي في الهيئة».

وأضافت بالافي فيكاس جاين مطور برامج قطاع نقل الطاقة في الهيئة: «تعتبر الهيئة موظفيها ثروة حقيقية للإبداع».

دعم

قالت المهندسة أمل كوشك نائب الرئيس - التسويق والاتصال المؤسسي في الهيئة: «تستقي الهيئة رؤيتها في دعم الكادر النسائي من توجيهات القيادة الرشيدة بأن تكون الإمارات نموذجاً مشرفاً لريادة المرأة في كل المحافل المحلية والإقليمية والدولية لا سيما على ضوء المراتب المتقدمة، التي تحققها الدولة في العديد من المؤشرات العالمية».

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