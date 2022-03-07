أحمد بن سعيد ونهيان بن مبارك والشيوخ والوزراء يحضرون أفراح تهلك وفلكناز

المصدر: دبي ـ البيان

ت + ت - الحجم الطبيعي

حضر سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم رئيس هيئة دبي للطيران المدني، الرئيس الأعلى، الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة، ومعالي الشيخ نهيان بن مبارك آل نهيان وزير التسامح والتعايش، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الشيخ شخبوط بن نهيان آل نهيان وزير دولة، حفل الاستقبال الذي أقامه عبدالشكور حسين تهلك؛ بمناسبة زفاف نجله سعيد إلى كريمة عادل عبدالله فلكناز.

كما حضر حفل الاستقبال الذي أقيم بقاعة الشيخ مكتوم في مركز دبي التجاري العالمي، الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي رئيس دائرة الطيران المدني برأس الخيمة، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، ومعالي محمد المر، رئيس مجلس إدارة مؤسسة مكتبة محمد بن راشد آل مكتوم وعدد من أعيان البلاد والمسؤولين وأقارب العروسين.

وبارك الحضور لتهلك وفلكناز أفراحهم، متمنين للعروسين دوام السعادة في حياتهما الزوجية، وأن ينعم الله تعالى عليهما بالبنين والرفاه والاستقرار، وتخلل الحفل فقرات تراثية وشعبية إحياء للمناسبة.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز