«الريح المرسلة» يرفد مشاريع «خيرية الشارقة» بـ1.9 مليون درهم

المصدر: الشارقة – عصام الدين عوض

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أكد عبدالله سلطان بن خادم المدير التنفيذي لجمعية الشارقة الخيرية أن برنامج «الريح المرسلة» الذي يُبث عبر أثير إذاعة وتلفزيون الشارقة قد أسهم في توفير غطاء مالي بقيمة 1.9 مليون درهم في الثلث الأخير من العام الماضي 2021، وسوف ينفذ من خلالها 15 مشروعاً خيرياً من المعلن عنها في الخطة السنوية للجمعية.

وقال: إن برنامج الريح المرسلة ثمرة التعاون المشترك القائم بين الجمعية وهيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون ويمثل مورداً ورافداً مهماً في دعم مشاريع عديدة، إذ استهدف البرنامج على مدار 15 حلقة متتالية دعم مشروع دعم طالب العلم الذي من خلاله يتم تقديم المساعدة المادية لسداد المتأخرات عن الدارسين ليواصلوا دراستهم في بيئة تعلم مناسبة، بالإضافة إلى تسديد فواتير الكهرباء والمياه عن عدد من المتعسرين الذين انقطعت عنهم خدمات الكهرباء والمياه، وفي مشروع آخر أكدت الجمعية من خلال البرنامج أهمية توفير المياه النقية لسكان المناطق النائية في جمهورية الفلبين من خلال طرح 20 بئراً تنوي الجمعية توفيرها من ثمار تبرعات البرنامج، مبيناً أن البرنامج الذي يُبث يوم الخميس من كل أسبوع يواصل عرض مشاريع الجمعية أمام المحسنين الراغبين في تقديم الدعم لها عبر عدة قنوات للتبرع تتمثل بالرسائل النصية، والرابط الذكي، ومشاركات المؤسسات المتعاونة والإيداعات البنكية، إذ طرح على مدار الأشهر الـ4 الأخيرة من العام الماضي نحو 15 حلقة استهدفت التكفل بسداد الرسوم الدراسية عن الطلبة أبناء الأسر المتعففة، وفواتير الكهرباء وحفر الآبار وخلافها.

وسائل

وأشار ابن خادم إلى أن البرنامج مستمر في عرض مشاريع الجمعية واستقبال تبرعات المحسنين للقيام بتنفيذها، مبيناً أن الجمعية توفر العديد من وسائل التبرع الميسرة أمام فاعلي الخير ليتسنى لهم وضع تبرعاتهم ويتم إنفاقها في المصارف التي وضعت لأجلها، متوجهاً بالشكر الجزيل إلى هيئة الشارقة للإذاعة والتلفزيون للإسهام الفعال في إنجاح هذا البرنامج الذي يركز على عرض مشاريع الجمعية المختلفة.

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