إسعاف دبي تطلق خدمة "المسعف الخيال" "فيديو"

المصدر: دبي -عماد عبد الحميد

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تزامنا مع بدء فعالیات مھرجان صاحب السمو الشیخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه اللهً" للقدرة أطلقت مؤسسة دبي لخدمات الإسعاف خدمة تعد الأولى من نوعها على مستوى المنطقة وهي "المسعف الخیال" وهي خدمة تخصصية جديدة تضاف لمجموعة الخدمات التخصصیة في المؤسسة وبموجب الخدمة الجديدة، سینطلق المسعفون على ظھر الخیل للمشاركة في تغطیة النشاطات الریاضیة باختلاف أنواعھا.

وقال خلیفة الدراي: علاقة شعب الإمارات بالخیل علاقة أصیلة وقدیمة،حیث یعتبر رمزاً للشھامة والنبل والقوة والسبق، ولا یختلف عمل المسعفین عن ذلك فكل دقیقة في مضمار التحدیات تشكل حیاة یمكن الفوز ببقائھا في المجتمع، وقد أضفنا "المسعف الخیال" لخدماتنا التخصصیة لمواكبة الأنشطة الریاضیة باختلاف أنواعھا وخصوصاً سباقات القدرة، ولیدعم السمعة العالمیة لدبي في اختلاف وتمیز خدماتھا.

وأضاف، سیتكون كل فریق إسعاف من فریق خیالة سیشارك في سباقات الخیل و الأنشطة المجتمعیة المختلفة،لیدعم وقت الاستجابة في المشاركات، حیث وضعنا بروتوكولاً خاصاً للتعامل مع المصابین یراعي خصوصیة المشروع ویمكننا من الوصول للمصابین خلال زمن قیاسي وتأمین مكان الحدث وتقدیم الرعایة الأولى للمصابین بشكل فوري لحین وصول مركبة الإسعاف، وحرصاً منا على سلامة مسعفینا وسلامتھم وتسھیل الحركة صممنا سترة خاصة للمسعفین تحتوي على معدات طبیة أولیة للإسعاف یمیزھا خفة الوزن وسھولة الارتداء، كما قمنا بجدولة مشاركتھم بما یضمن سلامتھم وراحتھم وجودة أدائھم، وسیتم تقییم المسعفین الخیالة واختیار الأفضل، وتنسیبھم مستقبلاً لدورات مكثفة في ركوب الخیل لاكتساب مھارة التعامل مع الخیل في كافة الظروف.

وثمن خلیفة الدراي الشراكة الاستراتیجیة الفاعلة بين إسعاف دبي والقیادة العامة لشرطة دبي ودعمھما الدائم وتعاونھما للمشاریع التطویریة المشتركة.

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