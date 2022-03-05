شرطة دبي تكرم مقيماً تقديراً لتعاونه

المصدر: دبي- البيان

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كرم العميد عبدالله خادم سرور المعصم، مدير مركز شرطة بر دبي، بحضور نائبه العقيد راشد محمد الشحي، والمقدم صالح جمعة عبيد، رئيس قسم المناوبة العامة بالوكالة، والملازم أول سعيد محمد الحنطوبي، من قسم الشؤون الإدارية، حسين محمد حسين، وذلك تقديراً لتعاونه وحسن تصرفه، الأمر الذي أسهم في تعزيز الأمن والأمان بالمجتمع.

وأشاد العميد المعصم بحسن تصرف حسين وسرعة بديهته، مؤكداً أن تكريم الشرطة وتقديرها يأتي في إطار حرص القيادة العامة لشرطة دبي الدائم على تكريم المساهمين والمتعاونين معها، سواء من العاملين في الإدارات العامة في شرطة دبي أو الجمهور الخارجي، تقديراً لدورهم الإيجابي والفعال في خدمة المجتمع.

وأعرب حسين عن سعادته بهذا التكريم، مؤكداً أنه حافز له، وللجميع بأهمية التعاون مع الأجهزة الشرطية لخدمة المجتمع، وتعزيز استقراره.

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