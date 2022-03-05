1142 برنامجاً لـ«اجتماعية الشارقة» خلال 3 أشهر

المصدر: الشارقة - البيان

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نفذت دائرة الخدمات الاجتماعية في الشارقة خلال الأشهر الـ3 الماضية 1142 برنامجاً للتوعية، حيث بلغ عدد المشاركين 31082 شخصاً من جميع الفئات العمرية.

وقالت مريم القصير مدير إدارة التثقيف الاجتماعي، إن التغيير الاجتماعي الحاصل ليس فقط على مستوى الإمارات، بل على مستوى العالم، أفرز الكثير من المتغيرات الاجتماعية ونحن نسعى إلى استرجاع العلاقة بين أفراد الأسرة، كما كانت في السابق، إضافة إلى زيارة مرضانا واسترجاع عادات «الزيارة»، و«النقصة»، وهي من العادات القديمة التي كانت رائجة في شهر رمضان.

وأكدت أن برامج التوعية تحقق الثقافة المعرفية بجودة عالية وتعزز الاستقرار الأسري والرفاه الاجتماعي في إمارة الشارقة.

وتعمل إدارة التثقيف الاجتماعي على تقديم برامج توعية وتدريب اجتماعية للمجتمع بكل فئاته، وكذلك تقديم استشارات أسرية هاتفية اجتماعية ونفسية وقانونية وصحية دولية على مدار الساعة، منذ العام 2016 وتتوجه إلى جميع شرائح المجتمع وجميع المراحل العمرية.

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