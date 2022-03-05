شرطة دبي توقع ميثاق «الشرطة المجتمعية» مع «فرجان دبي»

المصدر: دبي - البيان

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وقعت القيادة العامة لشرطة دبي ممثلة بإدارة الحد من الجريمة في الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، «ميثاق الشرطة المجتمعية»، مع مبادرة «فرجان دبي»، المبادرة الهادفة إلى تعزيز التواصل المجتمعي بين «الفرجان» في المناطق السكنية المختلفة في دبي.

وقع الميثاق من جانب شرطة دبي، النقيب حمود محمد المقبالي، رئيس قسم الشرطة المجتمعية في إدارة الحد من الجريمة، ومن جانب المبادرة، علياء الشملان مؤسس مبادرة «فرجان دبي»، وذلك بحضور عدد من الضباط والأفراد من كلا الجانبين.

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