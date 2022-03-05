تكريم مراكز شرطة عجمان الحاصلة على تصنيف 5 نجوم

المصدر: عجمان - البيان

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كرّم اللواء الشيخ سلطان بن عبد الله النعيمي قائد عام شرطة عجمان رؤساء وفرق العمل وموظفي مراكز الشرطة الشاملة الحاصلة على تصنيف 5 نجوم ضمن الدورة الرابعة لتقييم مراكز الخدمة في الدولة، وهي مركز شرطة النعيمية الشامل ومركز شرطة المدينة الشامل ومركز شرطة الحميدية الشامل، وذلك تقديراً للجهود المبذولة من قبل رؤساء المراكز وفرق العمل التي عملت من أجل تطوير الخدمات وتسهيلها لإسعاد المتعاملين.

كما كرّم قائد عام شرطة عجمان عدداً من رؤساء مراكز الشرطة المتقاعدين، وهم العميد عبيد حميد السويدي الذي تولى رئاسة مركز شرطة المدينة عام 2000، والعميد عبيد حميد المطروشي رئيس مركز شرطة الزهراء سابقاً (الحميدية حالياً) عام 2000، والعميد عبد الله إبراهيم المناعي والذي أدار عدداً من مراكز الشرطة حتى عام 2015، والرائد حميد حمد الشامسي الذي كان رئيساً لمركز شرطة النعيمية حتى عام 1998، وذلك تقديراً وعرفاناً لجهودهم ودورهم الكبير في إرساء قواعد النجاح والتميز لمراكز الشرطة خلال فترات خدمتهم الطويلة، متمنياً لهم حياة رغيدة مكللة بالصحة والعافية.

وهنأ اللواء الشيخ سلطان النعيمي المكرمين من الضباط وصف الضباط الذين بذلوا جهوداً متميزة في العمل، وأخلصوا في أداء واجباتهم وأبدوا حرصهم على تقديم الخدمات للمتعاملين وفق أعلى المعايير العالمية، فكان هذا الإنجاز ثمرة جهودهم في تطبيق معايير منظومة الأداء الحكومي المتميز وتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية في إسعاد المتعاملين بالخدمات المقدمة، والذي يتماشى مع رؤية القيادة الرشيدة نحو تمكين القطاع الحكومي بالدولة من التفوق في أنظمته، وأدائه وخدماته ونتائجه، وتعزيز ثقافة الإبداع والولاء والتميز، متمنياً لهم مسيرة مهنية مكللة بالنجاح والتفوق.

من جانبهم عبّر المكرّمون عن سعادتهم وشكرهم الجزيل لقائد عام شرطة عجمان على هذا التكريم المميز، مؤكدين أن الإخلاص في العمل وإسعاد المتعاملين هي أولوية في العمل الحكومي، وأن تقديم الخدمة ذات الجودة العالية لهم ينعكس إيجاباً على مستويات السعادة وجودة الحياة في المجتمع.

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