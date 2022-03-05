الطقس المتوقع في الإمارات غداً

المصدر: وام

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توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً غائما جزئيا وغائما أحياناً على بعض المناطق الساحلية والشمالية وقد تسقط أمطار خفيفة صباحاً، ورطبا ليلاً وصباح الإثنين مع احتمال تشكل الضباب والضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة.

و أوضح المركز - في بيانه اليومي - أن حركة الرياح شمالية غربية تتحول إلى جنوبية شرقية / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

و يكون الموج في الخليج العربي خفيفا ، و يحدث المد الأول عند الساعة 15:39 والمد الثاني عند الساعة 04:04 والجزر الأول عند الساعة 09:22 والجزر الثاني عند الساعة 21:43.

و في بحر عمان يكون الموج خفيفا ، و سيحدث المد الأول عند الساعة 12:35 والمد الثاني عند الساعة 00:08 و الجزر الاول عند الساعة 18:04والجزر الثاني عند الساعة 06:52.

و فيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 32 17 80 20

دبي 31 20 90 25

الشارقة 30 18 85 25

عجمان 30 19 80 20

أم القيوين 31 17 80 20

رأس الخيمة 31 18 75 25

الفجيرة 26 20 80 45

العين 31 19 70 15

ليوا 35 17 75 10

الرويس 28 17 80 25

السلع 27 18 85 30

دلما 25 20 85 35

طنب الكبرى 26 22 80 45

طنب الصغرى 26 22 80 45

أبو موسى 27 21 85 45

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