هيئة كهرباء ومياه دبي: النجاح لكل النساء

المصدر: البيان

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تزامناً مع اليوم العالمي للمرأة 2022، عقدت اللجنة النسائية في هيئة كهرباء ومياه دبي جلسة افتراضية تحفيزية تحت عنوان "النجاح لكل النساء"، للاحتفاء بإنجازات موظفات الهيئة، وتسليط الضوء على دورهن الجوهري في تعزيز نجاحات الهيئة وتميزها ومكانتها العالمية. كما نظمت اللجنة مسابقة داخلية افتراضية لإبراز النماذج النسائية الريادية في الهيئة، والتعريف بقصص نجاحهن وإنجازاتهن.

وأشارت فاطمة محمد الجوكر، رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة، إلى أن اللجنة لا تتوانى عن تقديم الدعم لكافة الموظفات، وتحفيزهن على التطوير المهني والذاتي وتحقيق المزيد من الإنجازات، كما تحرص اللجنة على الاحتفاء بالنماذج النسائية الملهمة والناجحة في الهيئة التي حققت إنجازات لافتة، يشار إليها بالبنان في المحافل المحلية والعالمية.

وأضافت الجوكر: "تلتزم القيادة العليا في الهيئة بتحقيق رؤية القيادة الرشيدة لدعم وتمكين المرأة، وتوفير بيئة إيجابية ومحفزة تدعم المرأة العاملة وتساعدها على تحقيق التوازن بين حياتها المهنية والاجتماعية وتحويل التحديات إلى فرص، ومواكبة المستجدات المتسارعة، والمشاركة الفاعلة في بناء الوطن وإعداد أجيال المستقبل وتحقيق التنمية المستدامة. وتعتبر الهيئة من المؤسسات الوطنية الداعمة للمرأة في قطاع الطاقة لا سيما الطاقة المتجددة والنظيفة والاستدامة، حيث توفر الهيئة فرصاً متكافئة للرجل والمرأة وتركز على تمكين المرأة بدايةً من المناصب القيادية وصولاً إلى الوظائف الفنية، مما جعلها قدوة وأنموذجاً للمؤسسات والجهات الحكومية والخاصة في داخل الدولة وخارجها. ونعمل في اللجنة النسائية على تقدير الكفاءات والقدرات وتفاني موظفات الهيئة في العمل، ونحرص على إطلاق البرامج والمبادرات والفعاليات، وإبرام الشراكات الفعالة مع الجهات والمؤسسات المعنية، لتزويد الموظفات بالخبرات والمعارف اللازمة، وإبراز دورهن في خدمة المجتمع من جميع جوانبه."

من جانبها، قالت عائشة عبدالله العسم، نائب رئيسة اللجنة النسائية في الهيئة: "تلتزم الهيئة بتقديم الدعم اللازم للمرأة عموماً والمرأة الإماراتية خصوصاً لإطلاق العنان لمواهبهنّ وقدراتهنّ على الابتكار والإبداع، تعزيزاً لدورهنّ وتمكيناً للمجتمع ككل. وتوفر اللجنة النسائية في الهيئة كافة الفرص والظروف والإمكانيات التي تعين الموظفات باختلاف مواقعهن ومسؤولياتهن على النجاح والتطور، لتحقيق السعادة لهن ولأسرهن."

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