الإمارات والمغرب تبحثان العلاقات البرلمانية الثنائية

المصدر: الرباط ـ وام

ت + ت - الحجم الطبيعي

التقى معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي، راشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب في المملكة المغربية الشقيقة، وذلك على هامش مشاركة معاليه على رأس وفد المجلس في المؤتمر الـ11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي، المنعقد حالياً في العاصمة المغربية «الرباط».

تناول اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون الثنائي وأهمية تعزيز التواصل والتنسيق حيال مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك والتأكيد على أهمية تعزيز العلاقات البرلمانية الثنائية من خلال تبادل التجارب والخبرات والتواصل الدائم بين البرلمانيين من البلدين الشقيقين.

حضر اللقاء مريم بن ثنية، وصابرين اليماحي، وسعيد العابدي، أعضاء المجلس الوطني الاتحادي، والدكتور عمر عبدالرحمن النعيمي الأمين العام للمجلس، والعصري سعيد أحمد الظاهري سفير الدولة لدى المملكة المغربية.

وأكد معالي صقر غباش خلال اللقاء على عمق وخصوصية العلاقات الأخوية والتاريخية والاستراتيجية التي تربط دولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية الشقيقة وشعبيهما، والتي أرسى دعائمها الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وتزداد متانة وصلابة في ظل القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله.

وأشار معالي صقر غباش إلى أن مشاركته في أعمال المؤتمر الـ11 لرابطة مجالس الشيوخ والشورى والمجالس المماثلة في أفريقيا والعالم العربي وفعاليات منتدى الحوار البرلماني مع مجالس الشيوخ في أمريكا اللاتينية والكاريبي، من شأنها أن تعزز العلاقات البرلمانية متعددة الأطراف والثنائية بين البلدين.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز