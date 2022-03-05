الإمارات تبحث العمل المؤسسي البرلماني مع مجلس الشيوخ الفرنسي

المصدر: دبي - البيان

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التقى الدكتور علي راشد النعيمي رئيس لجنة شؤون الدفاع والداخلية والخارجية في المجلس الوطني الاتحادي أوليفيه كاديك رئيس مجموعة الصداقة البرلمانية بين فرنسا ودول الخليج العربي في مجلس الشيوخ الفرنسي والوفد المرافق له في مقر الأمانة العامة للمجلس الوطني الاتحادي في دبي.

حضر اللقاء أعضاء مجموعة لجنة الصداقة مع برلمانات الدول الأوروبية في المجلس الوطني الاتحادي سارة محمد فلكناز رئيسة المجموعة، ومروان عبيد المهيري، وميرة سلطان السويدي أعضاء المجلس. وبحث اللقاء سبل تطوير العلاقات البرلمانية بين المجلسين الصديقين، والتنسيق لتوحيد المواقف تجاه مختلف القضايا في المحافل البرلمانية الدولية، ودعم العمل المؤسسي البرلماني عبر تبادل الخبرات والتعاون في المجالات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الدكتور علي النعيمي على عمق العلاقات الإماراتية الفرنسية التي تمتد إلى عقود حافلة من العمل المشترك والتعاون الفاعل في جميع القطاعات الحيوية، ونوه إلى أهمية تعزيز التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار .

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