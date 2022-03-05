58 خدمة رقمية ذكية لترخيص السائقين والآليات بأبوظبي

المصدر: أبوظبي - منى خليفة

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أكدت مديرية ترخيص السائقين والآليات بقطاع العمليات المركزية في شرطة أبوظبي، أنه في إطار الاحتياجات المتسارع للمتعاملين والاستخدام الأمثل للتكنولوجيا، توفر المديرية نحو 58 خدمة ذكية للمتعاملين، منها 35 خدمة بموقع شرطة أبوظبي الإلكتروني، و23 خدمة في تطبيقها الذكي.



جاء ذلك خلال برنامج بلادنا أمانة الإذاعي.



وأوضحت المديرية أن الجمهور يستطيع أن يقدم على الخدمات الرقمية بكل سهولة، ومن أبرزها «خدمة تغيير بيان مركبة» في أبوظبي التي تشمل أي تعديل يتم على بيانات المركبات، منها تغيير عدد اللون، وتغيير رقم المحرك، ويمكن للعميل أن ينجز المعاملة بعد إتمام الفحص الفني والذي ترسل نتيجته إلكترونياً عن طريق الموقع الإلكتروني للقيادة، ودفع رسوم 100 درهم، وذلك تسهيلاً وتوفيراً للوقت ولتخفيض الازدحام، كما يمكن الاستفادة من خدمة «إضافة فئة رخصة قيادة» والتي يستطيع المتعامل من خلالها إضافة الفئة التي اجتازها في فحص القيادة، ومن متطلباتها اجتياز اختبار فحص القيادة، وتقدم الخدمة عبر القنوات الرقمية.





المقطورات





وفي سياق متصل، أكدت المديرية ضرورة تسجيل المقطورات وشبه المقطورات بجميع أصنافها وأحجامها طبقاً للاشتراطات الفنية المعتمدة، والتأكد من تأمينها بالطرق الصحيحة حفاظاً على سلامة الجميع، وحثت على التأكد من صلاحية المقطورات للسير على الطرق بكفاءة عالية ودون مشكلات يتسبب بها عدم صلاحية المقطورة، أو وجود أعطال بها مما يترتب على ذلك من نتائج قد تضر بأصحابها السائقين ومستخدمي الطريق، والالتزام بوضع أرقام لوحة المقطورة بصورة واضحة.



وأوضحت أن سير المقطورات غير المرخصة أو التي لا تتوافر فيها شروط الأمن والسلامة على الطرق الداخلية والخارجية، يعتبر مخالفاً لأحكام قانون السير والمرور وفقاً للمادة 96 والتي نصت على الغرامة 1000 درهم.



وفي إطار تحقيق الخدمات الاستباقية لتعزيز الشراكات الفاعلة، أطلقت شرطة أبوظبي ممثلة بمديرية ترخيص السائقين والآليات مبادرة «التسجيل المباشر» بالتعاون مع 14 وكالة لبيع السيارات، لتقديم خدمة ترخيص وتسجيل المركبات المباشر في مقر الوكالة، تطبيقاً للمسؤولية والمشاركة المجتمعية في الارتقاء بالخدمات المقدمة للمتعاملين.

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