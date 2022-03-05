مدير محاكم دبي يزور متحف المستقبل ويطّلع على إنجازاته الاستثنائية

المصدر: دبي - البيان

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زار طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي، والوفد المرافق له من رؤساء المحاكم والمديرين التنفيذيين في الدائرة، «متحف المستقبل»؛ أجمل مبنى على وجه الأرض، الصرح المعرفي والحضاري الجديد في دبي الذي افتتحه مؤخراً صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ليكون أكبر منصة علمية وفكرية بالمنطقة لاستشراف المستقبل، وللمساهمة في رصد الاتجاهات المستقبلية وتصميم حلول مبتكرة بأدوات جديدة للتحديات الراهنة والمستقبلية.

جولة تعريفية

وقام مدير عام محاكم دبي بجولة تعريفية، شملت جميع أقسام المتحف ومنصاته، واستمع لشرح حول الإنجازات التي تعطي لزوار المتحف فرصاً نوعية ورحلة استثنائية للانطلاق نحو المستقبل.

كما اطلع على ما يقدمه المتحف من ابتكارات تجسد قول صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «متحف المستقبل رسالة أمل.. وأداة تغيير.. ومنصة علمية عالمية.. وآلية مؤسسية متكاملة لاستشراف مستقبل أفضل لنا جميعاً».

كما ثمن طارش المنصوري كل ما تحقق من إنجازات استثنائية في دولة اللامستحيل في ظل قيادتنا الرشيدة من رؤى مستقبلية تعزز مكانة دبي على خارطة العالم، التي لا تنتظر المستقبل بل هي التي تصنعه بشكل يومي من خلال عشرات المشاريع التي تسابق بها الزمن، وتمثل نافذة دبي والإمارات للعالم نحو المستقبل.

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