ورشة تفاعلية لأصحاب الهمم عن أهمية اللغة العربية في تعزيز الهوية الوطنية

المصدر: دبي - البيان

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نظمت هيئة كهرباء ومياه دبي، بالتعاون مع مركز دبي لأصحاب الهمم، ورشة تفاعلية توعوية تحت عنوان «لغتي هويتي»، لتعريف طلاب المركز من أصحاب الهمم بأهمية اللغة العربية، وثراء مفرداتها وأساليبها، ومكانتها بوصفها لغة حاضنة للهوية الوطنية والثقافة والعلوم والإبداع.



وأشار معالي سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي، إلى أن الهيئة بوصفها مؤسسة حكومية مسؤولة مجتمعياً، تسعى إلى دعم ارتباط الأجيال الحالية والقادمة باللغة العربية، وتشجيعهم على إتقانها وجعل القراءة عادة يومية، لتعزيز الهوية الوطنية والجذور العربية والإسلامية وترسيخ مقوماتها، وتقوية دعائم مجتمع يسوده الشعور بالهوية المشتركة بجميع مكوناتها من دين ولغة وثقافة وتراث.





وأضاف معالي الطاير: «وفرت الهيئة رعايتها للعديد من المبادرات والبرامج المجتمعية المعنية بدمج وتمكين أصحاب الهمم، وبين عام 2015 وعام 2021 بلغ عدد المبادرات والرعايات المجتمعية والحملات الإعلامية ذات العلاقة بأصحاب الهمم ومحيطهم العائلي والمجتمعي 71 برنامجاً، ووصل عدد المستفيدين من هذه المبادرات المجتمعية إلى 3.484.998 شخصاً، وبلغت نسبة سعادة المجتمع عن دور الهيئة بوصفها جهة داعمة لأصحاب الهمم 94% في العام 2021».



وتم عقد الورشة في مبنى الهيئة في ورسان، بحضور المهندس حسين لوتاه، النائب التنفيذي للرئيس - قطاع نقل الطاقة في الهيئة، وعدد من موظفي قطاع نقل الطاقة وقطاع الاستراتيجية والاتصال الحكومي، بالإضافة إلى فريق إسعاد المعنيين في الهيئة.



وأشار المهندس لوتاه إلى حرص الهيئة على التعاون مع مختلف الجهات الحكومية والخاصة لتنفيذ المبادرات المجتمعية والرعايات التي تهدف إلى تعزيز الهوية الوطنية وخاصة لدى الأجيال القادمة لأنها المعبرة عن القيم والثقافة العربية الأصيلة.

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